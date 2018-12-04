PTT personel alımı için ilan detayları açıklandı mı?
PTT'nin bünyesine yapacağı alımlar hakkında herhangi bir bilginin yayımlanıp yayımlanmadığını merak eden binlerce kişi, konuyla ilgili detayları internet üzerinden sorgulamaya başladı. Bin 100 kişinin zırhlı araçlarda güvenlik olarak istihdam edileceğinin duyurulmasıyla birlikte merak konusu olan PTT personel alımı, kariyer siteleri ve PTT İK duyurular bölümünden takip edilmeye başlandı. Peki, PTT personel alımı başvurusu nereden ve nasıl yapılacak? İşte, merak edilen konu hakkında bazı bilgiler
PTT personel alımı başvurusu için vatandaşların sorgulamaları devam ediyor. Bünyesinde bin 100 kişiyi istihdam edeceği duyurulan PTT'nin, bu ilan için son başvuru tarihi paylaşılmış, ancak nereden ve nasıl başvurulacağına dair herhangi bir detay verilmemişti. Peki, PTT personel alımı hakkında herhangi bir bilgi verildi mi? İşte, merakla araştırılan o konu hakkında bazı bilgiler
PTT PERSONEL ALIMI İLANI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
PTT'nin zırhlı araçlar için yapacağı personel alımı hakkında tarih detayları henüz açıklanmadı. Duyurunun PTT'nin İnsan Kaynakları sayfasında yer alan duyurular bölümü, Devlet Personel Başkanlığı internet sitesi üzerindeki duyurular bölümü ya da PTT PAL AŞ.ye ait kariyer siteleri aracılığıyla yapılması öngörülüyor.
İlan hakkında gelişme yaşandığı takdirde detaylara haberimizden erişebilirsiniz.
İLAN HAKKINDA BAZI BİLGİLER
PTT AŞ'nin iştiraki PTT Para Lojistik ve Özel Güvenlik Hizmetleri (PTTPAL) AŞ, zırhlı araçlarda görevlendirilmek üzere bin 100 personel alacak.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, haziran ayında kurulan PTTPAL AŞ, her türlü para, kıymetli maden ve kıymetli evrak taşıma, işleme ve saklama, ATM ikmal, bakım, izleme, nakit yönetimi, gece kasası hizmetleri ve fiziki güvenlik hizmetleri verecek. Şirket, bu yıl sonuna kadar İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Adana'da toplam 6 nakit merkezi kuracak.
Şirket, gelecek yıl 40 şube, 360 zırhlı araç ve bin 100 personelle ülke çapında PTT merkez, şube ve ATM'lerine hizmet vermeyi ve Merkez Bankası ile yapılan protokol doğrultusunda 24 merkezde madeni para konsinye depolarını işletmeyi amaçlıyor. 2023 ve takip eden yıllarda bölge ve dünya markası olma vizyonuyla yapılanan şirket, zırhlı araçlarda görevlendirilmek üzere bin 100 personel alacak.
Zırhlı aracın genel güvenliğini sağlayacak güvenlik görevlisi kadrosu için lise, operasyon görevlisi kadrosu içinse ortaokul mezunu olma şartı aranacak.
Zırhlı araç personel alımı için başvurular, 15 Aralık'ta sona erecek. Başvuruların sona ermesinin ardından aranan şartları taşıyan adaylar, mülakata çağrılacak. Mülakatta başarılı olanlar 31 Aralık'ta PTTPAL kadrosunda işe başlayacak. Söz konusu kadro için ihtiyaç doğrultusunda gelecek yıl da alım yapılacak.
Kamu haklarından yasaklı olmama şartı aranırken para ve değerli eşya taşımacılığında tecrübeli olma ise tercih nedeni olacak.
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