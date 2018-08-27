PTT memur alımı yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
PTT'nin 2 Ağustos Perşembe günü sınav giriş belgelerini yayımladığı ve 12 Ağustos Pazar günü belirlediği sınav merkezlerinde gerçekleştirdiği yazılı sınav süreci, sonuç sorgulamaları ile devam ediyor. Katılım gösterdikleri PTT yazılı sınav sonuçları için araştırmalarına devam eden binlerce vatandaş, konuyla ilgili yeni bir gelişme olup olmadığını internet üzerinden sorguluyor. Peki, PTT yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o detaylar
PTT yazılı sınav sonuçları için vatandaşların araştırmaları devam ediyor. Sınava giren binlerce kişinin merakla araştırdığı konu olan PTT yazılı sınav sonuçları, Gazi Üniversitesi ile birlikte ortaklaşa gerçekleştirilen sınavın değerlendirmesinin tamamlanmasıyla birlikte erişime açılacak. Peki, PTT yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu ve diğer detaylar hakkında bazı bilgiler
PTT sınav sonuç tarihiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Yazılı ve sözlü sınav sonucu, PTT’nin internet adresi ya da Gazisem üzerinden ilan edilecek. Yapılan ilan tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak. Sınav sonuçları hakkında bir gelişme olduğu takdirde haberimizden okuyabilirsiniz.
SONUÇ İTİRAZLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Adaylar; yazılı ve/veya sözlü sınav sonucuna ilişkin itirazlarını, sonuçların yayınlandığı günü takip eden 7 (yedi) gün içerisinde yapabilir. Yazılı ve sözlü sınav sonucu itirazına ilişkin hususlar sınav sonuçlarının yayınlandığı tarihte adaylara ilan edilecektir.
GÖREVE BAŞLAMALAR NE ZAMAN?
Yazılı ve/veya sözlü sınav sonucunda atanmaya hak kazanan adayların atama işlemlerine, yazılı ve/veya sözlü sınav sonucunun ilan edildiği tarihten itibaren belirli dönemler halinde en geç 1 (bir) yıl içinde başlanılacak. Yazılı sınav sonucunda müşteri ilişkilerinin ön planda olduğu gişe ve büro görevlisi ile postacı pozisyonlarına atanmaya hak kazanan adaylara uygun psikometrik inceleme yaptırılacak ve sonucuna göre atamaları yapılabilecektir. Ancak belirtilen testi yaptırmayan adayların atamaları yapılmayacak.
KAÇ PUAN ALMAK GEREKİYOR?
Sınavda; Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı ile Tekniker pozisyonlarına başvuranlardan yazılı ve sözlü sınav sonucunda 70 puan ve üstü alanlar; Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık), Gişe ve Büro Görevlisi (Bankacılık), Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama), Gişe ve Büro Görevlisi (Lojistik), Gişe ve Büro Görevlisi, Gişe ve Büro Görevlisi (PTT’de çalışan firma elemanı), Postacı, Postacı (PTT’de çalışan firma elemanı) pozisyonlarına başvuranlardan yazılı sınav sonucunda 60 puan ve üstü alanlar başarılı sayılacak.
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