PTT memur alımı için yeni duyuru! İşte 5 bin personel alımı için dağılım bilgisi

PTT 5 bin personel alımı başvuru şartları, bu istihdam alanını tercih etmek isteyen binlerce vatandaşın merakla araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Sözleşmeli olarak istihdamları gerçekleştirecek olan PTT, hangi alandan kaç kişi alınacağına dair bilgileri de yayımladı. Peki, PTT 5 bin personel alımı başvuru şartları neler olacak? İşte, merakla araştırılan o konuyla ilgili detaylı bilgiler

PTT 5 BİN PERSONEL ALIMI GENEL ŞARTLARI NELERDİR?

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT’nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz beş yaşından gün almamış olmak.

NOT: 14/05/1984 tarihi ve bu tarihten sonra doğanlar müracaat edebilecektir.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d) Fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından ceza almamış olmak,

e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.

f) Yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek.

g) Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

ğ) Atanacağı pozisyon için bu ilanda belirtilen öğrenim şartına haiz olmak. (18/05/2018 tarihinde veya önceki bir tarihte mezun olmak).

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

ı) Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.

i) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakınca bulunmamış olmak.

j) Yapılacak “yazılı ve/veya sözlü sınavda” başarılı olmak.

ÖZEL ŞARTLAR NELERDİR?

1)Adaylar; Avukat, Mimar, Mühendis, Tekniker, Gişe ve Büro Görevlisi ile Postacı pozisyonlarına başvuru tarihi itibari ile MERNİS adresinin bulunduğu İl’e başvuru yapabileceklerdir. Birden fazla İl’e yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. PTT Uzman Yardımcısı pozisyonları için ikamet (mernis) şartı aranmayacaktır.

2)Yazılı ve/veya sözlü sınav sonucunda atanmaya hak kazanan adayların atama işlemlerine, yazılı ve/veya sözlü sınav sonucunun ilan edildiği tarihten itibaren Şirketimizin ihtiyaçları doğrultusunda belirli dönemler halinde en geç 1 (bir) yıl içinde başlanılacaktır.

3)Yazılı sınav sonucunda müşteri ilişkilerinin ön planda olduğu Gişe ve Büro Görevlisi ile Postacı pozisyonlarına atanmaya hak kazanan adaylara uygun Psikometrik İnceleme yaptırılacak ve sonucuna göre atamaları yapılabilecektir. Ancak belirtilen testi yaptırmayan adayların atamaları yapılmayacaktır.

4)Şirketimizde görev yapan personelden personel alımı genel ve özel şartları taşıyanlar görev yaptığı unvan dışında diğer unvanlar için başvuru yapabilecektir. Aynı unvana başvuru yapanlar yazılı ve/veya sözlü sınav sonucunda başarılı olsa dahi başvurusu geçersiz sayılacaktır.

2018/1 personel alımında özel şartları görmek için lütfen tıklayınız

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

1- Adaylardan, sınav ücreti olarak 60 TL tahsil edilecektir. Sınav hizmetlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla tahsil edilecek bedel, PTT’nin 1840 no’lu posta çeki hesabına sınav başvurusundan önce yatırılacaktır.

2- Adaylar sınav ücretini, 14/05/2018 – 18/05/2018 tarihleri arasında yalnızca PTT işyerlerinden (Merkez veya Şube) ve PTTMatik’lerden T.C. Kimlik Numarası ile yatırabilecektir.

3- Sınav başvuruları, 14/05/2018 – 18/05/2018 tarihleri arasında, www.ptt.gov.tr ve http://ik.ptt.gov.tr internet adreslerinden yapılacaktır. Adaylar ilan edilen pozisyonlar için yapılacak olan yazılı sınavlardan yalnızca birine başvuracaktır. Adaylar; Avukat, Mimar, Mühendis, Tekniker, Gişe ve Büro Görevlisi ile Postacı pozisyonlarına başvuru tarihi itibari ile MERNİS adresinin bulunduğu İl’e başvuru yapabileceklerdir. Birden fazla İl’e yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. PTT Uzman Yardımcısı pozisyonları için ikamet şartı aranmayacaktır. Şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4- Adayların sınav başvurusundaki beyanları dikkate alınacak olup gerçeğe aykırı beyanda bulundukları sonradan tespit edilenler; sınavı kazanmış olsalar dahi göreve başlatılmazlar, göreve başlatılmış olanların ise PTT ile ilişikleri derhal kesilir.

5- Başvurusunu tamamlayan ancak sınava girmeyenlerin, gerçeğe aykırı beyanda bulundukları sonradan tespit edilenlerin, yanlış T.C. kimlik numarası beyan ederek sınav ücreti yatıranların ve başvuru hakkı olmadığı halde sınav ücreti yatıranların yatırdıkları sınav ücreti iade edilmeyecektir.

6- Yazılı ve sözlü sınav yeri, tarihi ve saati bilahare açıklanacak olup www.ptt.gov.tr ve http://ik.ptt.gov.tr internet adreslerinden ilan edilecek ve ayrıca adayların cep telefonlarına bilgi amaçlı SMS gönderilebilecektir.

7- Yazılı sınavlara adaylar; sınav giriş belgesi, fotoğraflı ve onaylı T.C. Kimlik Numarasını gösteren bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi, pasaport) ile girebilecektir. Adaylar yazılı sınav giriş belgesini yazılı sınavı yapacak kurumun internet adresinden T.C. kimlik numarasını girerek alacaktır.

8- Yazılı sınavlar; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Samsun, Van, Gaziantep, Diyarbakır, Trabzon, Eskişehir, Kocaeli, Kayseri, Konya, Malatya, Erzurum olmak üzere 17 farklı merkezde gerçekleştirilecektir.

9- Yazılı sınav test usulü yapılacak ve her soru beş seçenekli olacaktır,

YAZILI SINAVDA NELER SORULACAK?

a)PTT Uzman Yardımcısı (Mütercim-Tercümanlık), Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık), Gişe ve Büro Görevlisi (Bankacılık), Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama), Gişe ve Büro Görevlisi (Lojistik), Gişe ve Büro Görevlisi, Gişe ve Büro Görevlisi (PTT’de çalışan firma elemanı) yazılı sınavlarında, genel yetenek ve genel kültür konularından 100 (Yüz) soru sorulacaktır.

b)Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı (Mütercim-Tercümanlık hariç), Tekniker, Postacı, Postacı (PTT’de çalışan firma elemanı) yazılı sınavlarında genel yetenek ve genel kültür konularından 40 (Kırk), mesleki alandan 60 (Altmış) soru sorulacaktır.

c)Yazılı sınavlarda (Ek-3) tabloda belirtilen genel yetenek ve genel kültür ile mesleki alan konu başlıkları arasından soru sorulacaktır.

10- Değerlendirme, doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Hatalı soru/sorular çıkması halinde, ilgili soru/sorular iptal edilerek, iptal edilen soruların puanları diğer sorulara eşit olarak dağıtılacaktır.

11- Gişe ve Büro Görevlisi ile Postacı pozisyonları için yazılı; Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı ile Tekniker pozisyonları için yazılı ve sözlü sınav yapılacaktır.

12- Sınavda; Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı ile Tekniker pozisyonlarına başvuranlardan yazılı ve sözlü sınav sonucunda 70 puan ve üstü alanlar; Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık), Gişe ve Büro Görevlisi (Bankacılık), Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama), Gişe ve Büro Görevlisi (Lojistik), Gişe ve Büro Görevlisi, Gişe ve Büro Görevlisi (PTT’de çalışan firma elemanı), Postacı, Postacı (PTT’de çalışan firma elemanı) pozisyonlarına başvuranlardan yazılı sınav sonucunda 60 puan ve üstü alanlar başarılı sayılır.

13- Gişe ve Büro Görevlisi ile Postacı pozisyonlarına başvuran adayların yazılı sınav puanının eşit olması halinde diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olan, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olan bunun da aynı olması halinde diploma notu yüksek olan adayın başarı sırası öncelikli olacaktır. Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı ile Tekniker pozisyonlarına başvuran adayların başarı puanının eşit olması halinde sırasıyla yazılı sınav puanı yüksek olan, bunun eşit olması halinde diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olan, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olan bunun da aynı olması halinde diploma notu yüksek olan adayın başarı sırası öncelikli olacaktır.

14- Sözlü sınava, yazılı sınav puanı esas alınarak en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısının üç katı aday çağrılacak olup son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır.

15- Yazılı ve sözlü sınav sonucunda başarı puanı; yazılı ve sözlü sınav notunun aritmetik ortalamasından oluşacaktır.

16- Gişe ve Büro Görevlisi ile Postacı pozisyonlarına, yazılı sınav puanı en yüksek olandan başlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısı kadar atama yapılacaktır. Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı ile Tekniker pozisyonlarına, başarı puanı en yüksek olandan başlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısı kadar atama yapılacaktır.

17- İlan edilen pozisyon sayısı kadar asil ve yedek aday belirlenecektir.

NOT: İlanda yer alan “BAŞMÜDÜRLÜK” pozisyonlarına yerleşenler, Başmüdürlük tarafından ihtiyaç durumuna göre o il sınırları içinde herhangi bir PTT işyerine (ilçe yerleşimleri de dahil) atanabileceklerdir.

18- Yazılı ve sözlü sınav sonucu, PTT’nin internet adresi üzerinden ilan edilecektir. Yapılan ilan tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

19- Sınav sorularına itiraz, sınav sorularının yayınlandığı tarihten itibaren üç gün içerisinde mesai bitimine kadar yapılabilir. Sınav sorularına itiraza ilişkin hususlar sınav sorularının yayınlandığı tarihte adaylara ilan edilecektir.

20- Adaylar; yazılı ve/veya sözlü sınav sonucuna ilişkin itirazlarını, sonuçların yayınlandığı günü takip eden 7 (yedi) gün içerisinde yapabilir. Yazılı ve sözlü sınav sonucu itirazına ilişkin hususlar sınav sonuçlarının yayınlandığı tarihte adaylara ilan edilecektir.

NOT: Yazılı sınav sorularından her birine ve/veya yazılı sınav sonucuna ilişkin itirazların değerlendirilmesi hususunda her bir itiraz için aday, PTT’nin 1840 no’lu posta çeki hesabına 60 TL itiraz ücreti yatıracaktır.

21- Yazılı ve/veya sözlü sınav sonucunda atanmaya hak kazanamayan adayların yazılı sınav cevap kağıtlarının imajları, elektronik ortamda sınavı yapan kuruluştan alınacaktır. Yazılı sınav cevap kağıtları, dava açma süresi bitiş tarihinden itibaren bir yıl içinde imha edilebilecektir.

22- Ataması yapılacak adaylardan aşağıdaki belgeler istenir;

a)Nüfus cüzdanı fotokopisi,

b)Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin mezun olduğu okul veya noter onaylı örneği (Belgenin aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Şirket tarafından onaylanarak aslı iade edilecektir.)

c)Yükseköğretim Mezun Belgesi (e-devlet ),

d)Adli sicil kaydının bulunmadığına dair belge (e-devlet ),

e)Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge (e-devlet ),

f)İş isteme beyannamesi,

g)Mal bildirim beyannamesi,

h)Atanacağı pozisyonda çalışmasında sakınca olmadığına ilişkin sağlık kurulu raporu,

NOT: Postacı, Postacı (PTT’de çalışan firma elemanı) pozisyonuna başvuran adayların sağlık kurulu raporlarında;

1) Her türlü iklim ve yolculuk koşullarında posta dağıtım işlerini yaya şekilde yapabileceği,

2) Kilosu ile boyu,

3) Kilo ile boy arasındaki fark,

Hususlarının belirtilmesi gerekmektedir.

ı) Başka kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair yazılı beyan,

i) Son altı ay içerisinde çekilmiş 6 adet 4,5x 6 ebadında vesikalık fotoğraf,

j) Postacı, Postacı (PTT’de çalışan firma elemanı) pozisyonlarına başvuran adaylardan en az B sınıfı ve A2 sınıfı sürücü belgesi fotokopisi,

k) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu (2 suret),

l) Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık) pozisyonuna başvuran adaylardan SEGEM Teknik Personel Yeterlilik Belgesi,

m) Yabancı Dil Sınavı Belgesi (Avukat, Mimar, Mühendis pozisyonları için yabancı dil sınavının (YDS ve YÖKDİL Sınavı 2016,2017 veya 2018) asgari 60 (Altmış) puana aldığına dair veya dil yeterliliği bakımından YDS denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belge),

n) Yabancı Dil Sınavı Belgesi (PTT Uzman Yardımcısı pozisyonları için yabancı dil sınavının (YDS ve YÖKDİL Sınavı 2016,2017 veya 2018) asgari 70 (Yetmiş) puana aldığına dair veya dil yeterliliği bakımından YDS denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belge),

23- Yazılı sınav sonucunda Gişe ve Büro Görevlisi ile Postacı pozisyonlarına asil olarak yerleşen ve Psikometrik İnceleme sonucuna göre atamaya hak kazanan adaylar sınav sonuçlarının ilanından itibaren on beş gün içerisinde 22 nci maddede istenen belgelerle birlikte, Taşra Teşkilatında ilgili PTT Başmüdürlüğün İnsan Kaynakları Birimine müracaat edecek olup bu süre içerisinde müracaat etmeyenlerin ataması yapılmayacaktır.

24- Sözlü sınav sonucunda Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı ile Tekniker pozisyonlarına asil olarak yerleşen adaylar, sözlü sınav sonuçlarının ilanından itibaren on beş gün içerisinde 22 nci maddede istenen belgelerle birlikte Merkez Teşkilatında İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına, Taşra Teşkilatında ilgili PTT Başmüdürlüğün İnsan Kaynakları Birimine müracaat edecek olup bu süre içerisinde müracaat etmeyenlerin ataması yapılmayacaktır.

25- Ataması yapılan adayların başvuru formunda yer alan adreslerine tebliğ yapılacak olup adaylar atama kararının kendilerine tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içerisinde göreve başlamak zorundadır. Belgeyle ispatlanabilir mücbir sebep olmadıkça bu süre içinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilecek olup askerlik hariç mücbir sebeplerle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde atama işlemi iptal edilecektir.

26- Yazılı ve/veya sözlü sınav sonucunda asil olarak atanmaya hak kazanan adayların atamalarının tamamlanmasını müteakip göreve başlayıp da altı ay içerisinde görevden ayrılanların yerine yedekler arasından başarı sırasına göre atama yapılacaktır.

27- Ataması gerçekleştirilen adaylar atandıkları ünitede 3 yıllık görev süresini tamamlamadan başka bir üniteye nakil talebinde bulunamayacaklardır. Atandıktan sonra evlenenler 6 aylık fiili görev sürelerini müteakip eş durumu nakil talebinde bulunabilir, bu talepler illerin norm durumları esas alınarak değerlendirilir. Atama tarihinde evli olanlar ise eş durumu da olsa 3 yıl süreyle nakil talebinde bulunamayacaktır.