PTT 23 Nisan’da (yarın) çalışıyor mu? PTT çalışma saatleri
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın bu yıl hafta içine denk gelmesi nedeniyle devlet kurumlarının çalışma saatleri merak konusu oldu. Özellikle gönderilerin ve ödemelerin yapıldığı PTT’nin 23 Nisan’daki çalışma saatleri gündeme geldi. Peki, PTT 23 Nisan’da çalışıyor mu?
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda birçok yerin tatil olması nedeniyle PTT'nin çalışıp çalışmadığını merak eden vatandaşlar konu hakkında internette araştırma yapıyor. Bu yerler arasında en çok merak edilenlerden biri de PTT’ler. Özellikle gönderilerinde problem yaşamak istemeyen vatandaşlar,’ 23 Nisan'da (yarın) PTT açık mı?’ sorusuna yanıt arıyor. İşte, 23 Nisan banka çalışma saatleri...
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil günleri içerisinde değerlendirilmektedir. Salı günü tatil olacak ve açık olan resmi dairelerde kapalı durumda bulunacaktır. Yani PTT, kargolar, eczaneler, hastanelerin poliklinikleri (acil servisler her zaman açıktır) noterler, postane, kütüphaneler, müzeler, adliyeler, aile hekimliği, sağlık ocakları, vergi daireleri ve diğer resmi dairelerin tümünde çalışan vatandaşlara 23 Nisan tatildir.
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