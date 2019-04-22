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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.04.2019 - 10:57, Son Güncelleme:

PTT 23 Nisan’da (yarın) çalışıyor mu? PTT çalışma saatleri

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PTT 23 Nisan’da (yarın) çalışıyor mu? PTT çalışma saatleri

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın bu yıl hafta içine denk gelmesi nedeniyle devlet kurumlarının çalışma saatleri merak konusu oldu. Özellikle gönderilerin ve ödemelerin yapıldığı PTT’nin 23 Nisan’daki çalışma saatleri gündeme geldi. Peki, PTT 23 Nisan’da çalışıyor mu?

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda birçok yerin tatil olması nedeniyle PTT'nin çalışıp çalışmadığını merak eden vatandaşlar konu hakkında internette araştırma yapıyor. Bu yerler arasında en çok merak edilenlerden biri de PTT’ler. Özellikle gönderilerinde problem yaşamak istemeyen vatandaşlar,’ 23 Nisan'da (yarın) PTT açık mı?’ sorusuna yanıt arıyor. İşte, 23 Nisan banka çalışma saatleri...

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil günleri içerisinde değerlendirilmektedir. Salı günü tatil olacak ve açık olan resmi dairelerde kapalı durumda bulunacaktır. Yani PTT, kargolar, eczaneler, hastanelerin poliklinikleri (acil servisler her zaman açıktır) noterler, postane, kütüphaneler, müzeler, adliyeler, aile hekimliği, sağlık ocakları, vergi daireleri ve diğer resmi dairelerin tümünde çalışan vatandaşlara 23 Nisan tatildir.

 

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