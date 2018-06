'Psiphon'la şaşırtmış

Darbe girişimi sabahı Akıncı Hava Üssü’nün yakınındaki arazide yakalanan sivil imamlar Kemal Batmaz ve Hakan Çiçek’in telefonları üzerinde yapılan inceleme sonucu hazırlanan raporda dikkat çekici ayrıntılar yer aldı. TEM Şube ve Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü’nce hazırlanıp Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan raporda, Adil Öksüz ile ABD’ye giderek darbe talimatı alan Batmaz’ın telefonunda çok özel programlar yüklü olduğu belirtildi. Raporda, Batmaz’ın ‘Evernote’, ‘Ccleaner’, ‘Psiphon’ ve ‘OpenVPN Connect’ isimli uygulamaları kullandığı tespit edildi.



KITALAR ARASI VURGUSU

Raporda Batmaz’ın kullandığı ‘OpenVPN Connect’ isimli uygulamanın kıtalar arası güvenlik network ulaşımını sağlayan bir program olduğu belirtilerek, “Birbirinden uzak network’ları ‘point to point’ yöntemi veya ‘clien to server’ yöntemleriyle birbirine bağlayan ve kablosuz bağlantılarla güvenli bir bağlantı gerçekleştirmeye yarayan bir uygulama olduğundan uygulamanın şahsın cep telefonunda yüklü olması şüpheli bulunmuştur. Bu uygulamaların, özel kullanıcıları tarafından tercih edilebilen profesyonel iletişim erişimi ve yüksek güvenlikli özel uygulamalar arasında yer aldığı tespit edilmiştir” denildi. Batmaz’ın kullandığı en dikkat çeken uygulama ise ‘Psiphon’ isimli uygulama oldu. Raporda şu tespit yapıldı: “Psiphon isimli uygulama yasaklı sitelere giriş yapmayı sağlayan bir uygulama olmasından dolayı şüpheli bulunmuştur. Bu uygulama VPN gibi IP değişikliği yapabilen ve bu sayede bağlantı noktasını yanıltan bir uygulama olduğu tespit edilmiştir. Bu haliyle, kullanıcının bağlantı noktasının tespitini yanıltan tıpkı ayna gibi bağlantı noktalarını şaşırtan bir uygulama kullandığı tespit edilmiştir.”



İLGİNÇ İLAÇ NOTU

Batmaz’ın telefonu ‘yerel notlar’ adlı uygulama içeriklerinin ‘Ankaferd’ adlı pıhtılaşmayı sağlayan bir ilacın notunun aldığı tespit edildiği belirtilerek, “Özellikle sıcak çatışma alanlarında görev yapan askeri birliklerin kullandığı ve yurtdışında ithal ürünlerden olan bu ürünün yeri üretimine geçilmesiyle birlikte, TSK’nın envanterine geçen bu ilaç ile ilgili not aldığı tespit edilmiştir” değerlendirilmesi yapıldı.