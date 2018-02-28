Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Projelerle gündeme gelen okulda taciz skandalı

    Projelerle gündeme gelen okulda taciz skandalı

    Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)
    28.02.2018 - 14:19 | Son Güncelleme:

    Denizli’nin Pamukkale ilçesindeki projelerle adından sıkça söz ettiren ve öğrenci başarılarıyla ön plana çıkan okulda görev yapan sınıf öğretmeni F.A. (53), kız öğrencilere elle tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Alan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    PAMUKKALE ilçesindeki Adil Demiren-Mustafa Musoğlu İlkokulu’nda bazı öğrenci velileri, geçen pazartesi günü okula giderek kurum yönetimiyle görüştü. Veliler, sınıf öğretmeni F.A.’nın çocuklarını elle taciz ettiğini öğrendiklerini söyledi. Bunun üzerine okul yönetimi durumu, Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ile Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bildirdi.

    Harekete geçen polis, sınıf öğretmeni F.A.’yı okulda gözaltına aldı. Soruşturma kapsamında tacize uğradığı öne sürülen 9 kız öğrenci, pedagog ve psikolog eşliğinde ifade verdi. Kız öğrencilerin ifadelerinde, öğretmenin kendilerine elle tacizde bulunduğunu söyledikleri belirtildi. İddiaya göre öğretmen F.A.’nın, parası olup olmadığını kontrol etmek bahanesiyle öğrencilerin ceplerine elini sokup tacizde bulunduğu ileri sürüldü.

    Polisteki sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen öğretmen F.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Öğrencilere ve eğitime yönelik projelerle adından  söz ettiren ve öğrenci başarılarıyla ön plana çıkan okulun taciz iddiasıyla gündeme gelmesi, okul yönetimi, öğretmenler ve velilerde üzüntü yarattı.

    Etiketler: öğretmen istismarı , pamukkale , çocuk istismarı , son dakika
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri