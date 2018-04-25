Programdaki sözleriyle tepki çeken Akit’in sunucusuna zorla getirilme kararı

Küçükçekmece 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasına ihbar eden sıfatında olan CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem’in avukatı Onur Cingil, müdahil olmak isteyen iş adamı Şecaattin Çelikler’in avukatı Gülcan Karakaş katıldı. Sanık Keser şehir dışında olduğunu gerekçesiyle katılmadı.

TBMM’YE KARŞI İTHAMLARDA BULUNMUŞTUR

Eren Erdem’in avukatı Onur Cingil şikayetlerinin devam ettiğini söyleyerek, “Davaya katılma talebimiz vardır. Sanık ifadelerinde belli muhitleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı ithamlarda bulunmuştur. Bu ithamlar müvekkilim milletvekili olduğu için doğrudan kendisine ve tüm vekillere yöneliktir. Sanığın iddianamede yazılı olan suçu işlediği bellidir. TV programında ‘Cihangir’den başlarız, Etiler’e kadar’ diyerek aslında Türkiye sınırlarında ulusal düzeyde tüm topluma yapılmış bir tehdit vardır. Savcılık burada halkı kin ve düşmanlığa teşvik olarak değerlendirmiştir. Olayın içeriğine baktığımızda sanığın ‘Tehdit, hakaret ve suç işlemeye tahrik’ suçlarından da cezalandırılmasını talep ederiz. Suç delillerle kanıtlıdır. Tanık dinlemeye gerek yoktur. Usulüne uygun tebligat yapıldığı halde duruşmaya katılmadığından sanık hakkında yakalama emri çıkarılmasını talep ediyoruz” dedi.

HAKKINDA 5 AYRI SORUŞTURMA VAR

Şecaattin Çelikler vekili Gülcan Karakaş da, “Davaya katılma talebimiz vardır. Müvekkilim iş adamıdır, Yeşilköy’de oturmaktadır. Müvekkilim sanığın Atatürk’e yönelik yoğun ve ağır ifadeleri sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştur. Sanık hakkında hali hazırda 5 ayrı soruşturma yürütülmektedir. Sanığın iddianamede geçen savunmasında ‘Cümlelerim cımbızla alınarak çekilmiştir’ demiştir. Ancak böyle bir durum söz konusu değildir. Eylemi TV’de yapması nedeniyle kayıtlar sabittir. Kamuoyunda infial etkisi yaratmıştır. Birçok insan bu durumdan zarar görmüştür. Hükümet Sözcüsü de konu ile ilgili sert bir uyarı yapmıştır. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz” şeklinde konuştu.

"BEN DE BU ÜLKENİN TARAFSIZ BİR HAKİMİYİM"

Bu sırada duruşmayı izleyen bir kişi “Adam ‘yapsak’ demiş. Ülke böyle bir durumdayken dayanamıyoruz. Ben vatandaşım müdahil olmak istiyorum” dedi. Hakim Sabire Begimay Yıldız Summak ise cevaben, “Ben de bu ülkenin tarafsız bir hakimiyim. Size söz hakkı vermedim. Duruşmanın huzurunu kaçırırsanız atmak zorunda kalacağım” diye konuştu.

Bu sırada duruşma salonuna giren Doğan Kasadolu, hakime, “Ahmet Keser’in duruşmasına geldim. Sanık lehine tanıklık yapmak istiyorum” dedi. Mahkeme başkanı da dışarıda beklemesini söyledi. Daha sonra içeri alınan Kasadolu, kimlik tespitinde Nişantaşı’nda oturduğunu söyleyerek, “Ben Akit Tv’de Yahudi dinine mensup bir iş adamı olarak bazen programlara katılıyorum. Sanık olay günü TV’de Afrin Harekatı’nın heyecanı ile böyle bir söylemde bulunmuştur. Ben hiçbir şekilde ayrımcılığına rastlamadım. Tamamen olayın heyecanıyla söylenmiş sözlerdir. Suç kastı yoktur” ifadelerini kullandı.

"MÜVEKKİLİM LİNCE UĞRADIĞINDAN MEMLEKETİNE GİTMİŞTİR"

Sanık avukatı Ali Paççi katılma taleplerinin reddedilmesini isteyerek Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 23 Şubat 2018’de Afrin Harekatı’na ilişkin yaptığı basın açıklamasını dosyaya sunarak, “Açıklamada yer alan ifadelerde kamuoyunu yanıltmak amacıyla fotoğraf, video, bilgi ve haberlerin gerçek dışı paylaşıldığı anlatılmaktadır. Buradan da anlaşılacağı üzere müvekkilim basın açıklamasında da dile getirilen eleştiriler nedeniyle bu sözleri söylemiştir. TSK’dan ilgili açıklamanın celbini talep ediyorum. Ayrıca müvekkilim yaşanan hadise nedeniyle linçe maruz kalmıştır, programlarına ve işine ara vermek zorunda kalmıştır. Memleketine gittiğinden duruşmaya gelememiştir” şeklinde konuştu.

Erdem’in avukatı sanığa yönelik bir linç olmadığını söyleyince Keser’in avukatı tepki gösterdi ve hakime karşı tarafa çok söz hakkı verdiği imasında bulundu. Hakim ise cevaben, “Ben sizleri tanımıyorum. Sanığı ya da diğer milletvekili olan ihbar edeni de tanımam. Google’ı açıp konuyu araştırmadım bile. Haberlere dahi izlemedim. Tek bildiğim bu duruşmayı ahenginde yürütmek” dedi.

Mahkeme katılma taleplerini reddederek, Zeytindalı Harekatı’na ilişkin TSK’nın 23 Şubat 2018’de yaptığı basın açıklamasının istenmesine karar verdi. Duruşmaya gelmeyen Ahmet Keser hakkında ise zorla getirilme kararı verildi.