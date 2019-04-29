Prof. Dr. Fahrettin Altun'dan Kûtü'l-Amare mesajı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Kûtü'l-Amare zaferinin 103. yıl dönümünde bir mesaj yayınladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, mesajında şu ifadelere yer verdi:
Ecdadımızın azmi ve vatan sevgisiyle şanlı tarihimize yazılmış unutulmaz kahramanlık destanlarından biri olan Kut'ül Amare zaferinin 103. yıl dönümünde tüm şehitlerimizi rahmet ve saygı ile anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun.
Ecdadımızın azmi ve vatan sevgisiyle şanlı tarihimize yazılmış unutulmaz kahramanlık destanlarından biri olan #KutülAmare zaferinin 103. yıl dönümünde tüm şehitlerimizi rahmet ve saygı ile anıyorum.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 29 Nisan 2019
Ruhları şad, mekanları cennet olsun.
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