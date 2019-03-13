Prof. Beril Dedeoğlu'ndan acı haber
Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu’nun beyin ölümü gerçekleşti.
Çok sayıda bilimsel makalesi bulunan ve son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyeliğine atanan Prof. Dr. Beril Dedeoğlu bir dönem bakanlık da yapmıştı.
58 yaşındaki Beril Dedeoğlu, 28 Şubat'ta geçirdiği beyin kanamasından dolayı ameliyat olmuştu.
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