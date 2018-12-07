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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eyüp SERBEST - İSTANBUL
07.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Proaktif polislikle suçta % 17.5’lik düşüş

Eyüp Serbest
Eyüp Serbest
eserbest@hurriyet.com.tr
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Eyüp Serbest
Eyüp Serbest
eserbest@hurriyet.com.tr
Proaktif polislikle suçta % 17.5’lik düşüş

İstanbul Aydın Üniversitesi Ulusal Güvenlik ve Strateji Uygulama ve Araştırma Merkezi (USAM) tarafından düzenlenen ‘Metropol Güvenliği’ paneline katılan İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan, “Reaktif polislikten proaktif polisliğe geçişimizle birlikte geçen yıla göre kentteki suç oranlarında yüzde 17.5 düşüş sağlandı” dedi.

Mustafa Çalışkan, üniversite öğrencilerine yaptığı 1.5 saatlik sunumda çarpıcı rakamlar ve meslek anıları paylaştı. Çalışkan şunları söyledi:
“Uyuşturucuyla mücadeleyi aralıksız sürdürüyoruz. Geçen yıl her gün İstanbul’da 15 kişi uyuşturucudan tutuklandı. Bu yıl her gün ortalama 20 kişi uyuşturucudan cezaevine giriyor. 2017’de 15 bin Türkiye geneli tutuklama var, İstanbul’da bu sayı 5 bin. 50 binin üzerinde uyuşturucu içen satan insan cezaevinde.

FORUM İSTANBUL FELAKET OLURDU

Amerikalılar ya da başka ülkelerin polisleri bana doğrudan sordular. Reina saldırganını sağ olarak nasıl yakaladınız diye. İstanbul polisinin cesareti, inisiyatif kullanmasıyla. Önlediğimiz o kadar çok olay var ki. Forum İstanbul Alışveriş Merkezi’ne yönelik DEAŞ saldırısıyla ilgili, bir gün önce iki farklı ilçemizde iki evde yangın çıktı. Ekiplerimiz, yangının normal yangın olmadığını belirliyorlar. Terör ve istihbarat birimlerimiz gidiyor. Yanan şeylerin dışında, orayı havaya uçurmak için doğalgazı açmışlar ki orası havaya uçsun, delil kalmasın. İncelemelerden hücre yapılanması olduğu ortaya çıkıyor. Bir plaka ve o plakaya bağlı birtakım bilgilerden sonra 8-10 yere pusu attık bunlar nereye eylem yapabilirler diye. Bayrampaşa Forum İstanbul’un önünde bunlarla arkadaşlarımız karşılaştı. Birini ayağından vurarak aldı arkadaşlarımız. İki bayan, iki erkek. Bugüne kadar normal bir polisiye olay. Ancak olayın içyüzünü öğrendiğimizde tüylerim diken diken oldu. Bir aracın içinde, aracın içine soktukları 4, motora bıraktıkları 2 tane hariç 60 uzaktan kumandayla patlatılacak el yapımı patlayıcı hazırlamışlar. Her birinde Sultanahmet’teki patlama kadar etkisi olacak 66 patlayıcı. Eğer bu engellenmeseydi Türkiye’de gündem bile değişirdi. Polisin duyarlılığı, dikkati, emek vermesi ve Allah’ın yardımıyla bu önlendi.

MUTLU OLDUĞU OPERASYON

Adnan Oktar diye bir suç örgütünden kısaca bahsedeceğim. Manen mutlu olduğum bir operasyon. Yaptığınız operasyonlardan mesleki haz duyuyorsunuz. En fazla haz duyduğum operasyonlardan birisi de Adnan Oktar suç örgütüne yaptığımız operasyonla ilgiliydi. Ben eminim ki binlerce aile, sesini duyuramayan, gücü yetmediği için çocuklarına ulaşamayan binlerce aile bize dua etti ve ediyor.”

SUÇUN % 5.4’ÜNÜ YABANCILAR İŞLİYOR

“İstanbul’da ağırlıklı olarak yaralama, yankesicilik, hırsızlık, gasp gibi konularda yabancıların yer aldığını görüyoruz. İstanbul’da işlenen suçların yüzde 5.4’ünü yabancılar işliyor. Mesela 300 cinayetin yüzde 15’ini yani 44 tanesini yabancılar işlemiş, yankesicilik olaylarının yüzde 30’unu yabancılar işlemiş. Bunu sadece Suriyeliler üzerinden değerlendirmeyin. Suriyeliler arasında suç işleme oranı daha düşük. Mesela hırsızlık, gasp, soygun işlerini Gürcistan’dan gelip burada yapan insanlar var.”

Eyüp Serbest
Eyüp Serbest
eserbest@hurriyet.com.tr
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