Proaktif polislikle suçta % 17.5’lik düşüş

Mustafa Çalışkan, üniversite öğrencilerine yaptığı 1.5 saatlik sunumda çarpıcı rakamlar ve meslek anıları paylaştı. Çalışkan şunları söyledi:

“Uyuşturucuyla mücadeleyi aralıksız sürdürüyoruz. Geçen yıl her gün İstanbul’da 15 kişi uyuşturucudan tutuklandı. Bu yıl her gün ortalama 20 kişi uyuşturucudan cezaevine giriyor. 2017’de 15 bin Türkiye geneli tutuklama var, İstanbul’da bu sayı 5 bin. 50 binin üzerinde uyuşturucu içen satan insan cezaevinde.

FORUM İSTANBUL FELAKET OLURDU

Amerikalılar ya da başka ülkelerin polisleri bana doğrudan sordular. Reina saldırganını sağ olarak nasıl yakaladınız diye. İstanbul polisinin cesareti, inisiyatif kullanmasıyla. Önlediğimiz o kadar çok olay var ki. Forum İstanbul Alışveriş Merkezi’ne yönelik DEAŞ saldırısıyla ilgili, bir gün önce iki farklı ilçemizde iki evde yangın çıktı. Ekiplerimiz, yangının normal yangın olmadığını belirliyorlar. Terör ve istihbarat birimlerimiz gidiyor. Yanan şeylerin dışında, orayı havaya uçurmak için doğalgazı açmışlar ki orası havaya uçsun, delil kalmasın. İncelemelerden hücre yapılanması olduğu ortaya çıkıyor. Bir plaka ve o plakaya bağlı birtakım bilgilerden sonra 8-10 yere pusu attık bunlar nereye eylem yapabilirler diye. Bayrampaşa Forum İstanbul’un önünde bunlarla arkadaşlarımız karşılaştı. Birini ayağından vurarak aldı arkadaşlarımız. İki bayan, iki erkek. Bugüne kadar normal bir polisiye olay. Ancak olayın içyüzünü öğrendiğimizde tüylerim diken diken oldu. Bir aracın içinde, aracın içine soktukları 4, motora bıraktıkları 2 tane hariç 60 uzaktan kumandayla patlatılacak el yapımı patlayıcı hazırlamışlar. Her birinde Sultanahmet’teki patlama kadar etkisi olacak 66 patlayıcı. Eğer bu engellenmeseydi Türkiye’de gündem bile değişirdi. Polisin duyarlılığı, dikkati, emek vermesi ve Allah’ın yardımıyla bu önlendi.

MUTLU OLDUĞU OPERASYON

Adnan Oktar diye bir suç örgütünden kısaca bahsedeceğim. Manen mutlu olduğum bir operasyon. Yaptığınız operasyonlardan mesleki haz duyuyorsunuz. En fazla haz duyduğum operasyonlardan birisi de Adnan Oktar suç örgütüne yaptığımız operasyonla ilgiliydi. Ben eminim ki binlerce aile, sesini duyuramayan, gücü yetmediği için çocuklarına ulaşamayan binlerce aile bize dua etti ve ediyor.”

SUÇUN % 5.4’ÜNÜ YABANCILAR İŞLİYOR

“İstanbul’da ağırlıklı olarak yaralama, yankesicilik, hırsızlık, gasp gibi konularda yabancıların yer aldığını görüyoruz. İstanbul’da işlenen suçların yüzde 5.4’ünü yabancılar işliyor. Mesela 300 cinayetin yüzde 15’ini yani 44 tanesini yabancılar işlemiş, yankesicilik olaylarının yüzde 30’unu yabancılar işlemiş. Bunu sadece Suriyeliler üzerinden değerlendirmeyin. Suriyeliler arasında suç işleme oranı daha düşük. Mesela hırsızlık, gasp, soygun işlerini Gürcistan’dan gelip burada yapan insanlar var.”