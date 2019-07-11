Portföy (portfolyo) nedir?
Portföy veya portfolyo, günlük hayatta sık sık karşımıza çıkan terimlerden biri haline geldi. Özellikle yeni iş başvurusunda karşılaşılan terimlerden biri olan portföy veya portfolyo, CV'den çok daha kapsamlıdır. Peki, portföy (portfolyo) nedir?
Portföy veya portfolyo, herhangi bir konudaki çalışmaların veya belgelerin bir araya getirildiği dosya. Portföy kavramının sanattan finansa çok çeşitli bir kullanım alanı vardır. Latince portare (taşımak) ve foglio (sayfa) kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur.
Portföy, bir yatırımcının aynı veya farklı özelliklere sahip birden fazla yatırım aracına (nakit para, altın, döviz, vadeli mevduat, tahvil, hisse senedi ve hazine bonosu gibi mali mevduatlar) yatırım yapmak suretiyle oluşturduğu toplam değerdir.
Kişi veya kuruluşların portföy yapısı ve portföy yönetimi bunların risk alma eğilimlerine, likidite tercihlerine ve çeşitli mevcutların sağlayacağı getiri oranlarına bağlıdır. Örneğin, reel faiz hadlerinin yükseltilmesi halinde, portföy sahibi portföyünde tuttuğu nakit parayı vadeli mevduata veya tahvile dönüştürme yoluna gidebilir.
KARİYER PORTFÖYÜ
Kariyer portföyü bir kimsenin eğitim ve meslek hayatı ile ilgili önemli bilgi ve belgeleri düzenli ve sunuma hazır olarak bulundurması için oluşturulur. Portföy kişinin iş, daha yüksek mevki ve eğitim kurumlarına başvurularında kullanılır. Bu anlamda CV'den çok daha kapsamlıdır. Kişinin eğitiminin, çalışmalarının, yeteneklerinin, deneyimlerinin ve potansiyelinin kapsamlı bir özetidir. Günümüzde kariyer portföyleri gitgide yaygınlaşmakta, özellikle gelişmiş devletlerde öğrenciler liseden itibaren portföy oluşturma konusunda teşvik edilmektedirler.
SANAT VE EDEBİYAT PORTFÖYÜ
Portföy, bir sanatçı veya yazarın stil ve metotlarını göstermek üzere hazırlanmış eser koleksiyonudur. Gerekli görülen yerlerde eserlerde düzenleme ve değişiklikler (edit) yapılmış olabilir. Portföy sanatçı veya yazarın en başarılı eserlerini veya belirli bir alandaki derinliğini yansıtıyor olabilir.
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