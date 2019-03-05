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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)
05.03.2019 - 14:25, Son Güncelleme:

'Ponzi Arzu' davasında yeni gelişme

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'Ponzi Arzu' davasında yeni gelişme

BURSA'da, yüksek miktarda kar payı dağıtma vaadi ile 75 kişiyi toplam 13 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla tutuklanan 'Ponzi Arzu' lakaplı Arzu Mertgil (39) ile 8 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi. İki yıldır tutuklu bulunduğunu söyleyen Mertgil, tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, Arzu Mertgil'in müştekilerinin çok sayıda olması nedeniyle, dosyaların 10'arlı gruplar halinde uzlaştırma uzmanlarına gönderilmesine, bilirkişi raporun beklenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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  • Ponzi Arzu davasında yeni gelişme
  • Ponzi Arzu davasında yeni gelişme
  • Ponzi Arzu davasında yeni gelişme
  • Ponzi Arzu davasında yeni gelişme
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Bursa, İstanbul ve İzmir'de, yatırımcılara kendi paralarından veya sonraki katılımcılardan gelen paralarla ödeme yapılan 'Ponzi Düzeni' yöntemiyle 75 kişiyi yaklaşık 16 milyon lira dolandırdığı iddia edilen Arzu Mertkil'in, Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya, tutuklu sanık Arzu Mertgil, tutuksuz yargılanan Gökmen Ş., Serkan Ç., Selçuk T., Barış B., Erkan K., Azime K. ve Reşat A. ile tarafların avukatları ve mağdurlar katıldı. 'Peruk' takarak görünümünü değiştirerek dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 'Ponzi Arzu' lakaplı Arzu Mertgil, bu duruşmada başörtüsü takarak hazır bulundu. Hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'kamu görevlisi ile ilişkisi olduğundan bahisle dolandırıcılık' suçlarından toplam 1050 yıl hapsi talep edilen Mertgil, önceki savunmalarını tekrar etti. İki yıldır tutuklu bulunduğunu belirten Arzu Mertgil, "Somut delil olmadığı için dosyanın bilirkişiye gönderilmesini istiyorum. Özcan Bey'in ofisinde buluştuğumuzda sadece ben yoktum. Benimle birlikte 6 firmanın sahipleri vardı. Ben insanlara danışmanlık hizmeti veriyorum, tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, kısa bir aranın ardından, Arzu Mertgil'in müştekilerinin çok sayıda olması nedeniyle, dosyaların 10'arlı gruplar halinde Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu'na gönderilmesine ve bilirkişi inceleme raporunun beklenmesine karar verdiğini açıkladı. Mahkeme heyeti ayrıca, sanık Mertgil'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı mayıs ayına erteledi.

 

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