Pompalı tüfekle dehşet: 17 yaralı
ANKARA Altındağ ilçesindeki Anafartalar mahallesinde dün C.B. (17), elindeki pompalı tüfekle Şehit Teğmen Kalmaz Posta Caddesi’ndeki kuyumcu dükkanlarına ve döviz bürolarına ateş açtı.
Silahlı saldırı nedeniyle çevredekiler panik ve korku içinde bir anda kaçışmaya başladı. Saçmaların isabet ettiği 1’i çocuk 17 kişi yaralandı. C.B. tüfekle olay yerinden kaçtı.
Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edildi.
Polis, madde bağımlısı olduğu öne sürülen C.B.’nin yakalanması için çalışma başlattı.
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