Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Polisleri gören hırsız: Ben de polisi arayacaktım!

    Polisleri gören hırsız: Ben de polisi arayacaktım!

    Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)
    06.07.2018 - 08:56 | Son Güncelleme:

    ADANA'da girdiği apartmanda karşılıklı dairelerin kapı göbek kilitlerini kırarak altın ve para çalan Yılmaz Kılıç (45), sivil polislere yakalanınca, "Ben de tam şimdi polisi arıyordum. Geldiğiniz iyi oldu" dedi.

    Olay, Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde meydana geldi. Hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan Yılmaz Kılıç, içinde tornovida, levye, pense ve ingiliz anahtarı bulunan çantasıyla apartmana girdi. Binadaki 2 dairenin kapı göbek kilitlerini kıran Kılıç, evlerden altın, para ve parfüm şişelerini çaldı. Bir süre sonra apartman sakinleri, Kılıç'tan şüphelenip kim olduğunu sordu. Kılıç ise vatandaşlara, "Bu evin sahibi benim akrabam, onlara bakmaya geldim" dedi.

    Polisleri gören hırsız: Ben de polisi arayacaktım

    Kılıç'a inanmayan vatandaşlar polisi aradı. Kısa sürede olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kılıç'ı yakaladı. Kılıç, vatandaş sandığı sivil polislere de "Akrabamın evine geldim" dedi. Bunun üzerine ekipler, polis kimliklerini gösterip kapıların kilit göbeklerinin neden söküldüğünü sordu. Kılıç ise "Hırsız girmiş sanırım. Ben de tam şimdi polisi arıyordum, geldiğiniz iyi oldu" diye cevap verdi.

    Çantasından tornovida, levye, pense, ingiliz anahtarı, evlerin kırılan kapı kilitleri ve çalınan altın ve para çıkan Yılmaz Kılıç, gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

     

    Etiketler: adana , son dakika , haberler
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri