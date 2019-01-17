Polisin okuttuğu öğrenciler: Dilenci değil çocuk olacaklar

Kayseri Emniyet Müdürlüğü, 2018 yılında ‘Dilencilikle Mücadele Eylem Planı’ hazırlayarak uygulamaya koydu. Sistematik olarak dilendirildiği belirlenen 20 çocuk savcılık talimatıyla ailelerinden alınarak ‘korunmaya muhtaç çocuk’ statüsüne alındı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı yurtlara yerleştirildi. Daha sonra bu çocukların okula başlaması ve bırakmış olanların da devamı için ailelerle görüşüldü.

Ailelerin ikna olmasının ardından 8 çocuk okula başladı. Çocukların okul ihtiyaçları emniyet müdürlüğü ve hayırseverler tarafından karşılandı. Çocuklarla sürekli ilgilenmesi için Çocuk Şube Müdürlüğü’nden Hatice Ağca ve Alparslan Şahin adlı iki polis görevlendirildi. Çocukların okula gidip gitmedikleri düzenli olarak takip edildi.

SÖZ VERDİLER

Her çocuğun küçük ama kendisi için çok kıymetli arzuları vardı. Biri sevdiği takımın maçına gitmek istedi, diğeri müzik okuluna... Polisler çocukların bu mütevazı hayallerini tek tek gerçekleştirdi. Bunun karşılığında çocuklardan iki söz aldılar: “Okulumuza düzenli olarak devam edeceğiz”, “Sokaklara çıkmayacağız.” 10 yaşındaki İlayda o çocuklardan biri. Babası kâğıt topluyor, annesi ise ev hanımı. Sokaklarda dileniyor, bazen de mendil satıyordu. Okula düzenli olarak gitmediği için okuma yazması zayıftı. Proje kapsamında okula düzenli gitmeye başladı. Arkadaşları ve öğretmenleriyle kurduğu sıcak ilişki sayesinde hızla ilerledi. Hiç Erciyes Dağı’na çıkmamış, kaymamıştı. Karne hediyesi olarak proje kapsamındaki diğer çocuklarla birlikte Erciyes’e çıktı. Kızakla kaydı, arkadaşlarıyla yarış yaptı.

AİLELERE DE EĞİTİM

11 yaşındaki Emir ise futbolcu olmak istiyor. Beşiktaş’ı tutuyor. Yakında zamanda polislerle birlikte bir Beşiktaş maçına gidecek. 12 yaşındaki Ömer ise müziğe ilgi duyduğu için belediyenin konservatuvarına gidecek. Projede çocukların aileleri için de meslek kursları açılması planlanıyor.

Toplum Destekli Polislik ve Çocuk Şube Müdürü Özcan Erdoğdu projeyle ilgili şunları söyledi: “Saha çalışmalarımız devam ediyor. 2019 yılında hedefimiz ‘çocuk dilenci’ kavramını Kayseri gündeminden çıkarmak. Çocuklarımızı layık oldukları parlak geleceğe ulaşacakları bir yol açmak en büyük hedefimiz.”

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