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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Musa KESLER
17.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Polisin okuttuğu öğrenciler: Dilenci değil çocuk olacaklar

Musa KESLER
Musa KESLER
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Musa KESLER
Musa KESLER
Polisin okuttuğu öğrenciler: Dilenci değil çocuk olacaklar

Kayseri Emniyet Müdürlüğü’nün başlattığı proje kapsamında sokaklarda dilencilik yapmaktan kurtarılarak okula başlayan İlayda ve onun gibi 7 arkadaşı hayalini gerçekleştirdi ve Erciyes Dağı’na kızakla kaymaya gitti. İlk kez çıktığı Erciyes Dağı’nda doyasıya eğlenen İlayda ve arkadaşları ‘Polis arabası görünce kaçıyorduk, şimdi koşuyoruz’ diyor.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü, 2018 yılında ‘Dilencilikle Mücadele Eylem Planı’ hazırlayarak uygulamaya koydu. Sistematik olarak dilendirildiği belirlenen 20 çocuk savcılık talimatıyla ailelerinden alınarak ‘korunmaya muhtaç çocuk’ statüsüne alındı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı yurtlara yerleştirildi. Daha sonra bu çocukların okula başlaması ve bırakmış olanların da devamı için ailelerle görüşüldü.

Polisin okuttuğu öğrenciler: Dilenci değil çocuk olacaklar

Ailelerin ikna olmasının ardından 8 çocuk okula başladı. Çocukların okul ihtiyaçları emniyet müdürlüğü ve hayırseverler tarafından karşılandı. Çocuklarla sürekli ilgilenmesi için Çocuk Şube Müdürlüğü’nden Hatice Ağca ve Alparslan Şahin adlı iki polis görevlendirildi. Çocukların okula gidip gitmedikleri düzenli olarak takip edildi.

Polisin okuttuğu öğrenciler: Dilenci değil çocuk olacaklar

SÖZ VERDİLER

Her çocuğun küçük ama kendisi için çok kıymetli arzuları vardı. Biri sevdiği takımın maçına gitmek istedi, diğeri müzik okuluna... Polisler çocukların bu mütevazı hayallerini tek tek gerçekleştirdi. Bunun karşılığında çocuklardan iki söz aldılar: “Okulumuza düzenli olarak devam edeceğiz”, “Sokaklara çıkmayacağız.” 10 yaşındaki İlayda o çocuklardan biri. Babası kâğıt topluyor, annesi ise ev hanımı. Sokaklarda dileniyor, bazen de mendil satıyordu. Okula düzenli olarak gitmediği için okuma yazması zayıftı. Proje kapsamında okula düzenli gitmeye başladı. Arkadaşları ve öğretmenleriyle kurduğu sıcak ilişki sayesinde hızla ilerledi. Hiç Erciyes Dağı’na çıkmamış, kaymamıştı. Karne hediyesi olarak proje kapsamındaki diğer çocuklarla birlikte Erciyes’e çıktı. Kızakla kaydı, arkadaşlarıyla yarış yaptı.

Polisin okuttuğu öğrenciler: Dilenci değil çocuk olacaklar

AİLELERE DE EĞİTİM

11 yaşındaki Emir ise futbolcu olmak istiyor. Beşiktaş’ı tutuyor. Yakında zamanda polislerle birlikte bir Beşiktaş maçına gidecek. 12 yaşındaki Ömer ise müziğe ilgi duyduğu için belediyenin konservatuvarına gidecek. Projede çocukların aileleri için de meslek kursları açılması planlanıyor.

Polisin okuttuğu öğrenciler: Dilenci değil çocuk olacaklar

Toplum Destekli Polislik ve Çocuk Şube Müdürü Özcan Erdoğdu projeyle ilgili şunları söyledi: “Saha çalışmalarımız devam ediyor. 2019 yılında hedefimiz ‘çocuk dilenci’ kavramını Kayseri gündeminden çıkarmak. Çocuklarımızı layık oldukları parlak geleceğe ulaşacakları bir yol açmak en büyük hedefimiz.”

 

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Musa KESLER
Musa KESLER
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