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    Polisi metrelerce sürekledi kaçtı!

    Gamze KOLCU/ANKARA
    26.03.2018 - 08:55 | Son Güncelleme:

    KAYSERİ’de FETÖ soruşturması nedeniyle hakkında gözaltı kararı çıkarılan şüpheli gözaltı işlemi sırasında aracıyla kaçarken polisi metrelerce sürükledi. Polis, şüphelinin peşini bırakmadı Keşan’da yakaladı.

    Alınan bilgiye göre Kayseri 1. Sulh Ceza Hakimliği, Organize Sanayi Bölgesi’nde işyeri bulunan İsmail Ç. hakkında FETÖ soruşturması çerçevesinde yakalama kararı çıkardı.

    Polisi metrelerce sürekledi kaçtıKayseri Emniyeti TEM ekipleri 2 Mart’ta şüpheliyi gözaltına almak için işyerine gitti. Bu sırada İsmail Ç. polislerin “Dur” ihtarına uymadı ve aracına binerek kaçmaya çalıştı. Bir polis memuru şüpheliyi durdurmak için aracın üzerine atladı.

    Ancak İsmail Ç. polisi yaklaşık 50 metre sürükleyip bir araca çarptıktan sonra kaçmayı başardı. Yere düşen polis memuru yaralandı.

    Polis zanlıyı yakalamak için teknik takip başlattı. İsmail Ç.’nin Yunanistan’a kaçmak için Keşan’a gittiğini belirleyen özel ekip 22 Mart’ta operasyon yaptı ve Meriç Nehri kıyısında yakaladı.

    Üzerinde Arif Ali N. adına sahte kimlik ve yüklü miktarda para bulunan İsmail Ç. Kayseri Emniyeti’ne getirildi. Şüphelinin sorgusunun devam ettiği bildirildi.

    Etiketler: fetö şüphelisi , polis kovalamacısı , gündem
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