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Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY (DHA)
11.12.2019 - 13:28, Son Güncelleme:

Polisi görünce çaldıkları malzemeleri bırakıp kaçtılar

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Polisi görünce çaldıkları malzemeleri bırakıp kaçtılar

Aksaray'da müftülüğe ait kullanılmayan 4 katlı binanın kalorifer tesisatlarını çalan 2 kişi, polisin geldiği görünce çaldıkları malzemeleri bırakıp kaçtı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, sabah saatlerinde Tacin Mahallesi, 1883 Sokak'ta meydana geldi. Kimliği belirsiz 2 kişi, İl Müftülüğü‘ne ait kullanılmayan 4 katlı binaya girip kalorifer tesisatının bir kısmını sökerek üç tekerlekli seyyar arabaya yükledi. Çaldıkları malzemelerin fark edilmemesi için de üzerine branda ile ağaç dalları koydu.

Mahalle sakinlerinden Ahmet Delen, binadan çıkan şüphelileri görüp polise haber verdi. 2 kişi, ihbar üzerine polisin geldiğini fark edince çaldıkları malzemeleri bırakıp kaçtı. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Aynı binada daha önce de hırsızlık olaylarının gerçekleştiğini belirten Ahmet Delen, ''Bu binadan kalorifer peteklerini ve demirlerini hırsızlar söküp götürüyordu. Ben de polise haber verdim. Geçen gün yine bu binadan hırsızlık yapan birini yakaladım. Şahıs bana vurdu diye bir iddia atarak benden davacı oldu. Buraya her gün hırsızlar geliyor. Bu bina müftülüğe ait. Devlet malı yazık'' dedi.

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