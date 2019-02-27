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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
27.02.2019 - 17:37, Son Güncelleme:

Polisi görünce 2. kattan atladı

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Polisi görünce 2. kattan atladı

Iğdır’da torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyon sırasında bir şüpheli apartmanın 2. katından atladı.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı ve Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu il genelinde uyuşturucu trafiğini yönlendirdiğini belirlenen 10 kişi 3 aya yakın planlı takip edildi.

Polisi görünce 2. kattan atladı


Ekipler, çalışmaların ardından saat 06.00 sıralarında zehir tacirlerinin ikametlerine şafak operasyonu düzenledi. Operasyonda 9’u Iğdır'da 1’i İzmir'de olmak üzere 10 kişi kıskıvrak yakalandı.

Iğdır'da bulunan zehir şebekesine ağır darbe vuruldu. Arama ve gözaltı esnasında 201 gram sentetik kannabinoid maddesi, 5,64 gram esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız 7,65 çapında tabanca, 13 adet MKE tabanca fişeği, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca ve 13 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Özel Harekat Timi'nin baskını sırasında zehir taciri V.A.'nın apartmanın ikinci katındaki arka balkondan atladığı ve bahçedeki ağaç üzerinden yumuşak iniş yapıp kaçmak isterken yaralandığı anlaşıldı. Kaçmaya çalışan V.A yaralı halde yakalandı.

Şahıs, tedavisinin ardından tutuklanarak cezaevine konuldu.

Operasyonda 10 kişiden 2'si denetimli serbest bırakılırken 8 şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.

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