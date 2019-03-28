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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANTALYA (İHA)
28.03.2019 - 14:27, Son Güncelleme:

Polisi alarma geçiren ihale kavgası 

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Polisi alarma geçiren ihale kavgası 

Antalya’da iş yeri ihalesine giren taraflar arasında kavga çıktı. Kardeşinin ihaleyi kaybetmesine sinirlenen bir polis memurunun karşı tarafı tehdit ettiği ileri sürülürken olayla ilgili biri polis 4 kişi gözaltına alındı 

Polisi alarma geçiren olay, Akdeniz Üniversite Kampüsü içerisinde bulunan Olbia Çarşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde çarşıdaki bir dükkanın ihalesi düzenlendi. İhaleye S.E.Y. ve Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis ağabeyi M.Y. ile karşı taraftan S.G.G. ve Y.G. katıldı. İddialara göre ihaleyi kaybeden S.E.Y. ile M.Y. isimli kardeşler, ihale çıkışında karşı tarafla sözlü atışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki taraf birbirine girdi. Kavganın büyümesi üzerine olay yerine güvenlik görevlileri ve polis ekipleri sevk edildi. 

Etkisiz hale getirilen polis memuru ve kavgaya karışan 3 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 

EMNİYET'TEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili Antalya İl Emniyet Müdürlüğü yazılı bir açıklama yaptı. Kavgaya karıştığı belirtilen 4 kişinin yakalandığı belirtilen açıklamada, tarafların birbirinden şikayetçi olduğu ifade edildi. Açıklamada, şahıslar hakkında adli işlemin başlatıldığı ve kavgada silah çekip tehdit ettiği iddia edilen polis memuru M.Y. için de ayrıca idari soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

Polisi alarma geçiren ihale kavgası


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