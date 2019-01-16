Polisi alarma geçirdi
Mersin'in Anamur ilçesinde bir işyerinin önünde naylon üzerinde sabahlayan Fas uyruklu Murat Defni (33) polisi alarma geçirdi.
Fastan Türkiyeye iş bulma umuduyla gelen Murat Defni, kışın dondurucu soğuğunda bir işyerinin önüne serdiği naylon üzerinde sabahladı. Defninin durumundan şüphelenen bazı vatandaşlar polise ihbarda bulundu.
İlçe Emniyet Müdürlüğünden gelen polisler Defni’nin pasaportunu inceledi. Yapılan GBT sorgusunda temiz çıkan Defninin pasaportu iade edildi. Defni, daha sonra Adanaya gitmek üzere Anamur Otogarı’na geldi. Defni’nin ayağında ayakkabı olmadığını gören vatandaşlar, sıcak su, çorba ve çay ikramında bulundu.
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