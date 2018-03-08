Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Polise zor anlar yaşattılar... 'Para verdik biz onlara'

    Polise zor anlar yaşattılar... 'Para verdik biz onlara'

    Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)
    08.03.2018 - 23:56 | Son Güncelleme:

    BOLU’da, alkollü ve ehliyetsiz 25 yaşındaki Doğan K. ve yanında bulunan 2 alkollü arkadaşı polislere zor anlar yaşattı. Sürücünün arkadaşı para verdiklerini belirterek içkileri almaya çalışırken, polis izin vermedi.

    Akşam saatlerinde kentin en işlek caddelerinde alkol içerek otomobil kullanan sürücüyü görenler durumu polise bildirdi. Polis, Doğan K.’nın kullandığı içinde 2 arkadaşının daha bulunduğu 14 BE 370 plakalı otomobili Cumhuriyet Caddesi üzerinde durdurdu. Yapılan kontrollerde sürücünün alkollü ve ehliyetsiz olduğu, otomobilin de sigortasının bulunmadığı tespit edildi. Aşırı derecede alkollü olan sürücü Doğan K. ve yanında bulunan 1 arkadaşı polise güçlük çıkardı. Polis, yere yatırdığı 2 kişiyi ekip aracına bindirdi. Doğan K.’nın zorluk çıkarmayan diğer arkadaşı polislere ’Beni de gözaltına alın. Ben onları bırakmam’ dedi. Aynı kişi daha sonra araçta bulunan bira şişelerini göstererek, ”Para verdik biz onlara bari onları alalım” diyerek almaya çalıştı. Polis otomobilde bulunan bira şişelerinin alınmasına izin vermedi.

    Bu arada Doğan K. olayı görüntüleyen gazeteciye, ”Niye çekiyorsun? Benim ne kabahatim oldu. Çek istediğin kadar. Çek, yüzümden de çek, profilimden de çek. Ateş olsan cürmün kadar yer yakarsın” dedi.

    Polis, sadece otomobil sürücüsü Doğan K.’yı gözaltına alırken, polis merkezine götürdü. Araç ise çekici ile otoparka götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Etiketler: Bolu , haber , polis , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri