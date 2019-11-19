Polise göre: Orantısız değil kademeli güç
GİRESUN’da ölen 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan için Taksim’de basın açıklaması yapmak isterken gözaltına alınan Devrimci Liseliler (DEV-LİS) üyesi 3 lise öğrencisi serbest bırakıldı. Polis yetkilileri, “Kademeli güç kullanılarak muhafaza altına alınan şahıslara terör örgütü propagandası yapmak ve izinsiz gösteriden adli işlem yapılmıştır” açıklaması yaptı.
DEV-LİS üyesi 15 yaşındaki Ş.B.K., 16 yaşındaki D.K. ve 19 yaşındaki H. R. S. pazar günü Atatürk Anıtı önünde basın açıklaması yapmak istedi. Polis ekipleri anında müdahale ederek 3 öğrenciyi gözaltına aldı. Olay yerindeki vatandaşlardan bir kısmı polislere sert davrandıkları konusunda çıkıştı. Gözaltı görüntüleri sosyal medya kullanıcıları tarafından da orantısız güç kullanıldığı gerekçesiyle eleştirildi. Savcılıkta dün ifade veren Ş.B.K. ve D.K. serbest bırakıldı. H.R.S.’ye ise Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Savcılığı’nda alınan ifadesinin ardından mahkemece yurtdışına çıkış yasağı konuldu.
Liselilerin avukatı Gökmen Yeşil, “Görüntülere yansıyan darp var. Araç içerisinde de ağır şekilde darp ediliyorlar. Suç duyurusunda bulunacağız” dedi. Polis kaynakları ise şu bilgiyi verdi: “Şahıslar slogan atmaya başladığı esnada görevlilerce uyarılmış, eylemlerini devam ettirince kademeli güç kullanılarak muhafaza altına alınmıştır. Şahıslara terör örgütü propagandası yapmak ve 2911 sayılı kanuna (Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu) muhalefetten adli işlem yapılmıştır.”
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