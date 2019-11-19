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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ayşegül USTA/İSTANBUL
19.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Polise göre: Orantısız değil kademeli güç

Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
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Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
Polise göre: Orantısız değil kademeli güç

GİRESUN’da ölen 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan için Taksim’de basın açıklaması yapmak isterken gözaltına alınan Devrimci Liseliler (DEV-LİS) üyesi 3 lise öğrencisi serbest bırakıldı. Polis yetkilileri,  “Kademeli güç kullanılarak muhafaza altına alınan şahıslara terör örgütü propagandası yapmak ve izinsiz gösteriden adli işlem yapılmıştır” açıklaması yaptı.

DEV-LİS üyesi 15 yaşındaki Ş.B.K., 16 yaşındaki D.K. ve 19 yaşındaki H. R. S. pazar günü Atatürk Anıtı önünde basın açıklaması yapmak istedi. Polis ekipleri anında müdahale ederek 3 öğrenciyi gözaltına aldı. Olay yerindeki vatandaşlardan bir kısmı polislere sert davrandıkları konusunda çıkıştı. Gözaltı görüntüleri sosyal medya kullanıcıları tarafından da orantısız güç kullanıldığı gerekçesiyle eleştirildi. Savcılıkta dün ifade veren Ş.B.K. ve D.K. serbest bırakıldı. H.R.S.’ye ise  Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Savcılığı’nda alınan ifadesinin ardından mahkemece yurtdışına çıkış yasağı konuldu.

Liselilerin avukatı Gökmen Yeşil, “Görüntülere yansıyan darp var. Araç içerisinde de ağır şekilde darp ediliyorlar. Suç duyurusunda bulunacağız” dedi. Polis kaynakları ise şu bilgiyi verdi: “Şahıslar slogan atmaya başladığı esnada görevlilerce uyarılmış, eylemlerini devam ettirince kademeli güç kullanılarak muhafaza altına alınmıştır. Şahıslara terör örgütü propagandası yapmak ve 2911 sayılı kanuna (Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu) muhalefetten adli işlem yapılmıştır.”

Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
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