Polis tayinleri ne zaman açıklanacak? Tarih açıklaması geldi mi?
Polis tayinleri için meraklı bekleyiş devam ediyor. Yüzlerce polis memuru ve ailesinin merakla araştırdığı polis tayinleri Emniyet Genel Müdürlüğü'nün gerçekleştireceği işlemlerin ardından yayımlanacak. Peki, bu yıl polis tayinleri ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında merakla araştırılan bazı bilgiler
Polis tayinleri için geri sayım sürüyor. Binlerce personelin düzenini kurma adına merakla beklediği polis tayinleri, temmuz ayının ilk gününde araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Peki, birçok vatandaşın gündeminde yer alan polis tayinleri ne zaman açıklanacak? İşte, POLNET aracılığıyla açıklanan o konu hakkında detaylı bilgiler
POLİS TAYİNLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Geçtiğimiz yıllarda da mayıs ve haziran aylarında gerçekleştirilen polis tayinleri, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yapacağı açıklama ile netlik kazanacak.
Tayin sonuçları ile yeni görev yerlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar cep telefonlarına gelecek olan mesajlara kilitlendi.
Emniyet şark tayin sonuçları, başvuruda bulunan polislerin cep telefonuna SMS üzerinden gönderilecek. Ayrıca sonuçlar, POLNET sistemi üzerinden de görüntülenebilecek.
Sonuçların açıklanmasıyla birlikte sonuçlar güncellenecektir.
Ataması yapılan personel Pol-Net sisteminden kullanıcı adı ve şifresini girerek atama bilgisine ulaşabilecek. 2. sınıf, 3. sınıf ve 4. sınıf emniyet müdürü ile emniyet amiri rütbelerindeki personelin atama ve yer değiştirme işlemleri ise Yüksek Değerlendirme Kurulu toplantısının tamamlanmasının ardından yapılacak. Yüksek Değerlendirme Kurulunun çalışmaları ise sonraki haftalarda gündeme gelecek.
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