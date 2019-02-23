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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tolga YANIK/KONYA, (DHA)
23.02.2019 - 17:37, Son Güncelleme:

Polis şüpheli olayı araştırıyor

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Polis şüpheli olayı araştırıyor

KONYA'da iki gün önce ailesi tarafından hakkında kayıp ihbarı yapılan Mehmet B. (34). çalıştığı şirkete ait kendisinin kullandığı otomobilde başından tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu. Mehmet B.'nin intihar ettiği ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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  • Kayıp olarak aranırken, otomobilde vurulmuş olarak ölü bulundu
  • Kayıp olarak aranırken, otomobilde vurulmuş olarak ölü bulundu
  • Kayıp olarak aranırken, otomobilde vurulmuş olarak ölü bulundu
  • Kayıp olarak aranırken, otomobilde vurulmuş olarak ölü bulundu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, saat 15.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sille Ak Mahallesi'nde bulunan dağlık arazide meydana geldi. İddiaya göre belediyeye iş yapan taşeron şirkette işçi olarak çalışan evli ve 2 çocuk babası Mehmet B.'den haber alamayan yakınları, iki gün önce Özalkent Polis Merkezi Amirliği'ne giderek kayıp ihbarında bulundu. Mehmet B.'nin gidebileceği yerlere de bakan aile üyeleri, kullandığı şirket aracını dağlık arazide buldu.


Kapıları kilitli olan aracın içerisinde Mehmet  B.'yi kanlar içinde gören yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yapılan incelemede başından pompalı tüfekle vurulan Mehmet B.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Mehmet B.'nin intihar ettiği ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Mehmet B.'nin cenazesi olay yeri incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için Konya Numune Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (23.02.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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