Polis şüpheli aracı durdurdu! Üzerinde yakalandı...
ADANA Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından drone destekli yapılan uygulamada, şüphe üzerine durdurulan bir kişinin üzerinden 1 kilo 47 gram bonzai çıktı.
Merkez Seyhan ilçesine bağlı Ova Mahallesi'nde uygulama yapan narkotik polisi, kaldırımda yürüyen Mükerrem D.'nin (47) tavırlarından şüphelendi. Durdurulan şüphelinin önce kimlik kontrolünü yapan polis, ardından üst araması gerçekleştirdi. Şüphelinin üzerinde 1 kilo 47 gram uyuşturucu madde bonzai bulundu.
Gözaltına alınan Mükerrem D., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
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