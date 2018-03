Polis şifreyi çözdü! 'Abla'dan suikast talimatı çıktı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde örgütün yapılanması ve firari üyelerine yönelik yaklaşık 3 aylık takibin ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 97 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Soruşturma kapsamında örgütün kentte yeniden bir yapılanma içerisine girerek yeni sorumlular seçtiği belirlendi. Aralarında örgütün "büyük bölge abileri", "il ablası" "Deniz Kuvvetleri mahrem imamı", "Emniyet mahrem imamı", "eğitim ve öğrenci yapılanması sorumluları", "gaybubet evleri sorumluları", "finans sorumluları" ile "ilçe ablalarının" da olduğu zanlılardan 23'ünün telefonunda ByLock, 8'inde ise Eagle tespit edildi.

Zanlıların evlerindeki aramalarda ise cezaevinde bulunan FETÖ üyelerinin yakınlarına dağıtılarak örgütten kopmalarını engellemek için toplanan yaklaşık 250 bin lira ele geçirildi.

FETÖ elebaşının şifreli talimatları çözüldü

Bu arada, örgütün "il ablası" olduğu tespit edilen "Nurevşan" kod adlı Hülya Y'nin telefonunda bulunan Eagle mesajında, Fetullah Gülen'in geçen ay örgüt üyelerine gönderdiği video kaydına ulaşıldı. Görüntülerde, FETÖ elebaşının şifreli talimatları yer alırken, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün uzman ekipleri mesajların içerik çözümünü yaptı. Gülen'in konuşmalarında, her bir örgüt üyesinin sürekli bir "metafizik gerilim" halinde bulunması gerektiğini söylediği belirtildi. Mesajda, örgüt üyelerinden her an eylem ve suikastlara hazır olunmasının istendiği, dini duyguların istismar edilerek terör örgütü üyelerinin dirençlerinin artırılmaya çalışıldığının yer aldığı kaydedildi.

Çoğunluğu üst düzey sorumlu 43 kişi tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından farklı zamanlarda adliyeye sevk edilen 97 zanlıdan aralarında "il ablası" Hülya Y. ile çoğunluğu örgütün kentteki üst düzey sorumlusu olan 43'ü tutuklandı. Zanlılardan 52'si adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, biri savcılık sorgusunun ardından salıverildi. Şüphelilerden biri ise hakkındaki başka bir dosya nedeniyle Bartın'a gönderildi.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR