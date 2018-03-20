Polis otosunda tecavüz iddiası

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameye göre P.T. 6 Ocak’ta evine dönerken Beylikdüzü Büyükşehir Caddesi’nde ilçedeki Devriye Ekipler Amirliği’nde görevli polis memurları S.E. (27) ve R.Y. (28) yanından geçti. P.T.’yi fark eden polis memuru S.E., aracı yanına yanaştırıp, “Gideceğin yere kadar götürelim” dedi. P.T. “Hayır, yürüyerek gidebilirim” yanıtını verdi. S.E., ısrar edince P.T. ekip otosunun arka koltuğuna oturdu. Bir apartmanın önünde aracı durduran S.E., “Evden şarj kablosunu alıp geleceğim, istersen sen de benimle gel” diyerek P.T.’yi çağırdı ancak “Arabada beklerim” yanıtını aldı.

‘TEKRAR GÖRÜŞELİM’ DEDİ

Diğer polis R.Y. ile P.T. ekip otosunda beklerken şarjını alıp dönen S.E. aracı ıssız bir yere götürdü. S.E. diğer polis memuru R.Y.’ye “Ben artık dayanamıyorum ağabey” diyerek şoför koltuğundan indi ve arka koltuğa P.T.’nin yanına geçerek öpmeye başladı. Genç kadının engelleme çabalarına aldırmayıp tecavüz etti. P.T.’yi, evinin yakınlarında bir taksi durağına bırakan S.E. “Tekrar görüşelim” dedi.

Ekip otosu yanından ayrılınca ağlayarak 155’i arayan P.T. 02.00 sıralarında polisleri ihbar etti. Şüphelilerin memur olması nedeniyle devreye giren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, P.T.’nin indirildiği yere yakın olan Kavaklı Anaokulu’na ait kamera görüntülerini istedi. Hizmet aracı içinde olay yeri ekiplerince yapılan incelemede tespit edilen lekelerden alınan numuneler laboratuvara gönderildi. P.T. şüpheli polisleri teşhis etti. Şüphelilerden S.E. Büyükçekmece 1. Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. R.Y. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

‘ÖLMEKTEN KORKTUM’

P.T. ifadesinde şüphelileri kesinlikle tanımadığını söyledi. Polis memuru S.E.’nin ‘WhatsApp’ yazışmaları iddiası üzerine P.T.’nin telefonuna bakıldı ve S.E.’nin numarasının kayıtlı olmadığı görüldü. Şüpheli R.Y.’nin kendisine yardım etmeyeceğini düşündüğünden yardım istemediğini söyleyen P.T., “Silahları vardı. Beni öldürmelerinden korktum” dedi.

Hazırlanan iddianamede şüphelilerden S.E.’nin ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan 12 yıldan 18 yıla, R.Y.’nin ise ‘nitelikli cinsel saldırı suçuna yardım etme, kamu görevlisinin suçu bildirmemesi’ suçlarından 6 yıl 6 aydan 11 yıla kadar cezalandırılmaları istendi. Mahkeme, iddianameyi kabul etti.

EKİP ARKADAŞI UTANMIŞ TELEFONUYLA OYNAMIŞ

Polis memuru R.Y. ise olay yaşandığı anda ön koltukta oturduğunu, çok utandığı için sürekli telefonuyla oynadığını söyledi. Arkasına dönmediği için S. ile P.’nin ilişkisini görmediğini ileri sürdü. R.Y., P.T.’nin alkollü olmadığı için kendi rızasıyla birlikte olduğunu düşünerek bir şey diyemediğini söyledi.

‘MİNİ ETEKLİYDİ DİYE ARACA ALDIM’

Polis memuru S.E. ifadesinde 01.00 sıralarında arkadaşı R.Y. ile birlikteyken 3-4 aydır yüz yüze ve telefonla görüştüğü P.T.’yi görünce karanlıkta mini etekli olmasından dolayı aracına aldığını söyledi. P.T.’nin rızasıyla polis aracında birlikte olduklarını iddia etti.