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    Polis memuruna eşe eziyetten tutuklama

    AA
    11.05.2018 - 17:36 | Son Güncelleme:

    ADANA’da eşine başına silah dayayarak eziyet ettiği ve tehditlerde bulunduğu öne sürülen polis tutuklandı.

    Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'nde yaşayan E.K. (30), 8 Mayıs'ta polis memuru olan 10 yıllık eşi A.K. (30) hakkında, kendisini iki yıldır darbettiği, başına silah dayadığı, yüzüne kezzap dökmekle ve balkondan atmakla tehdit ettiği iddiasıyla Adana Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

    Aile İçi Şiddet Suçları Soruşturma Savcısı, suç duyurusu üzerine yürüttüğü soruşturma kapsamında polis memuru A.K. hakkında gözaltı kararı çıkardı.

    Polis merkezinde ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "silahla tehdit ve eziyet etme" suçlamasıyla tutuklandı.

    A.K. ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek boşanma aşamasındaki eşinin yalan söylediğini öne sürdü.

    Etiketler: tutuklama , gündem
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