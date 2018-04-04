Polis Haftası ne zaman? 2018'de Polis Haftası ne zaman kutlanacak?

Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası her yıl düzenlenen program ve etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. Kamu düzenini sağlamak için her türlü zorluğa göğüs gererek başarılı çalışmalar yapan emniyet görevlilerimiz için oldukça anlamlı olan bu günün 2018 yılında ne zaman kutlanacağı ise merak konusu oldu. İşte, Polis Haftası hakkında merak edilen detaylar...

POLİS HAFTASI NE ZAMAN KUTLANACAK?

Ülkemizin ve güvenliğimizin teminatı olan Türk Polis teşkilatı mensupları bu yıl hem 173. kuruluş yıl dönümlerini hem de bu vesile ile Polis Haftasını kutlayacak. Polis haftası her yıl 10 Nisan tarihinde kutlanır. 2018 yılında da Polis Günü 10 Nisan Salı günü tüm Türkiye'de çeşitli etkinlik ve organizasyonlarla kutlanacaktır.

POLİS HAFTASI NEDİR?

Türk Polis Teşkilatı modern anlamda 10 Nisan 1845 tarihinde İstanbul'da kurulmuştur. Halen 1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu'na dayanarak örgütlenmiş ve 1934 tarihli 2559 sayılı Polis Vazife ve Sâlahiyet Kanunu ile yetkilendirilmiş bir teşkilattır. İçişleri Bakanlığı'na bağlı bir genel müdürlüktür. Merkezde Daire başkanlıkları, taşrada İl ve İlçe Emniyet Müdürlükleri olarak örgütlenmiştir.

Kurulduğu 10 Nisan 1845 tarihinden bugüne kadar ülkemizde huzur ve düzenin bozulmaması ve bizlerin güvenli bir şekilde yaşamını sürdürebilmesi için gece gündüz fedakârca görev yapan, Türk Polis Teşkilatı mensupları, Polis Teşkilatı 10 Nisan’da kurulduğu için 10 Nisan'ı her yıl Polis Günü olarak kutlar.