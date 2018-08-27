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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
27.08.2018 - 11:10, Son Güncelleme:

Polis görür görmez kelepçeyi taktı

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Polis görür görmez kelepçeyi taktı

Sivas'ta bir kırtasiye dükkanına müşteri gibi girip 16 bin 800 lira parayı çaldıktan sonra Adana'da yakalanan 3 zanlının, hırsızlık yaptıktan sonra Antalya'da tatil yaptığı ortaya belirlendi. Yakalanan zanlılardan birinin daha önce eşini silahla yaraladığı, kayınvalidesini de öldürdüğü için 25 yıl hapis cezası aldığı ancak cezaevinden firar ettiği ortaya çıktı

6 Ağustos günü Rahmi Günay Caddesi üzerinden bulunan bir kırtasiye dükkanında meydana gelen olayda, ödemeleri için bankadan 16 bin 300 lira para çeken kırtasiyeci R.Y. iş yerine geldi. Takip edildiğini anlamayan R.Y. çektiği parayı poşete koyup iş yerindeki masanın üzerine bıraktı. Daha sonra müşteri gibi dükkana giren 3 kişi ile ilgilenmeye başladı. Şahısların iş yerinden ayrılmasının ardından R.Y. paranın bıraktığı yerde olmadığını fark etti. Olayla ilgili çalışma başlatan Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin Fırat Ç., Hasan D. ve Yasin İ. olduğunu tespit etti. Zanlılar Adanalı olduğu için Sivas polisi Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile iletişime geçti. Adana polisi zanlıları yakalama için çalışma başlattı.

ÇALDIKLARI PARAYLA 5 YILDIZLI TATİL

Zanlılar ise parayı çaldıktan sonra kiraladıkları otomobil ile Antalya'ya gidip 5 yıldızlı bir otele yerleşti. 3 gün boyunca 5 yıldızlı otelde tatil yapan zanlılar, 9 Ağustos günü Adana'ya döndü. Adana polisi zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada zanlıların kullandığı otomobilin D-400 karayolunda olduğu ve Adana'ya giriş yapmak üzere olduğu belirlendi. Polis şok bir baskınla zanlıları yakaladı.


EŞİNİ YARALAYIP, KAYINVALİDESİNİ ÖLDÜRMÜŞ

Polis zanlıları emniyete getirerek sorguya aldı. Zanlılardan Yasin İ.'nin 12 Mart 2010 tarihinde eşi Cemile Seçil Sansür'ü (33) silahla yaraladığı kayınvalidesi
Gülten Sansür'ü (43) ise öldürmekten 25 yıl hapis cezası aldığı ancak cezaevinden kaçtığını belirledi. Yasin İ. tekrar cezaevine konulurken, Sivas'a gönderilen diğer 2 kişi sorgulandıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (27.08.2018)
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