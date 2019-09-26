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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
26.09.2019 - 10:43, Son Güncelleme:

Polis deodorant şişesinin ağırlığından şüphelenince...

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İstanbul Beşiktaş’ta motorize yunus ekipleri, şüphe üzerine durdukları lüks cipin içerisinde yaptığı aramada normalinden fazla ağır olan deodorantın içerisindeki özel bölmeye gizlenmiş satışa hazır 41 adet toz kokain, 5 adet taş kokain ve 10 parça ekstazi maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçtiğimiz 10 Eylül Salı günü saat 21.40 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede devriye gezen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı motorize yunus ekipleri, cadde üzerinde 34 BCE 519 plaka lüks bir cipten şüphelendi. Ardından polis ekipleri, araçtan indirdikleri Onur I. İle Tolga Güney K.’nın üstlerini arayarak Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgularını gerçekleştirdi. Ancak şahıslarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı. Aramalar devam ettiği esnada polis şahısların şüpheli ve tedirgin hareketler sergilediklerini fark etti. Bunun üzerine araçta arama yapan polis, orta konsol bardaklığının içerisinde bir deodorant şişesi gördü.

Zehir tacirlerinin yöntemi polisi şoke etti

Kutu eline alan polis, normalinden daha ağır olduğunu fark edince şişenin kapağını çıkarttı. Şişede yapılan incelemelerde altının siyah bantlı olduğu ve çevrilerek çıkartıldığında alt tarafının özel olarak dizayn edildiği bölme olduğunu ortaya çıktı. Bölmeyi açmayı başaran polis, içerisinde 41 parça halinde satışa hazır vaziyette beyaz toz kokain, 5 parça halinde satışa hazır vaziyette mavi taş kokain, 10 parça halinde satışa hazır vaziyette MDMA maddesi ele geçirdi.

Deodorantlı torbacı cezaevine gönderildi

Maddelerin yanı sıra bin 200 lira ve 2 adet cep telefonuna da el konuldu. Aramaların ardından araçtaki 2 şahıs, ifadeleri alınmak ve sorgulanmak üzere Beşiktaş Polis Merkezine götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerinden Onur I., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Tolga Güney K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

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