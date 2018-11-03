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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)
03.11.2018 - 15:27, Son Güncelleme:

Polis bile bunu beklemiyordu! 12 milyon dolarlık tablo...

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Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin operasyonunda, bir İran vatandaşının elinde bulunan Fransız ressam Henri Matisse’ye ait yaklaşık 12 milyon dolar değerinde tabloyu zorla aldığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı. 2 şüphelinin de arandığı olayla ilgili operasyonda Matisse’nin tablosu da ele geçirildi.

ANTALYA’nın Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre; dün Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği’nde ifade veren İran vatandaşı M.F., ülkesinde dedesinden miras kalan, Fransız ressam Henri Matisse’nin tablosunun birtakım planlarla, tehditle ve silah zoruyla elinden alındığını iddia etti. M.F., olayla ilgili Y.E., emekli polis memuru M.Y., kafasına silah dayayarak kendisini zorla araca bindirdiği öne sürülen K. ile arkadaşı İranlı A.M.V.’den şikayetçi oldu.

Savcılıktan alınan arama kararıyla harekete geçen KOM ekipleri, adresleri tespit edilen şüpheliler Y.E. ve M.Y.’yi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, söz konusu tablo da ele geçirildi.

Fransız ünlü ressam Henri Matisse’ye ait tablonun değerinin yaklaşık 12 milyon dolar olduğu kaydedildi.

Polis bile bunu beklemiyordu 12 milyon dolarlık tablo...

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Alanya’da bir İran vatandaşı M.F.’nin elinde bulunan Fransız ressam Henri Matisse’ye ait yaklaşık 12 milyon dolar değerinde tabloyu zorla aldığı iddia edilen 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin polis eşliğinde getirildikleri adliyede işlemleri sürüyor.

TABLONUN ÖZEL NOTU VE SERTİFİKASI

Diğer yandan, ele geçirilen tablonun arkasında, ’Henri Matisse. Woman with a still Life. 1943. Oil on canvas. 41 cm x 33 cm. Original work’ yazılı not yer aldığı belirlendi. Ayrıca, tablonun orijinal ve M.F.’nin ailesin ait olduğunu anlattığı kaydedilen Arapça yazılı metnin yer aldığı sertifika da operasyonda ele geçirildi.

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