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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Gündem
Fevzi KIZILKOYUN / ANKARA
26.07.2018 - 11:00, Son Güncelleme:

Polis bariyerleri kaldırıldı

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
Polis bariyerleri kaldırıldı

ANKARA’da eylem ve gösteri yapan toplulukların buluşma noktası olan İnsan Hakları Anıtı’nın etrafındaki polis bariyerleri bir yıl sonra kaldırıldı. OHAL’in sona ermesinin ardından Anıtı çevreleyen bariyerler kaldırılırken, Yüksel Caddesi’ndeki polis noktası ise aynı noktada kalacak.

Başkenttin en işlek caddelerinden biri olan Yüksel Caddesi’nde elinde BM İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi tutan İnsan Hakları Anıtı özgürlüğüne kavuştu. KHK ile ihraç edildikten sonra işlerine geri dönme talebiyle açlık grevine başlayan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın gözaltına alınmasının ardından protestoların engellenmesi için İnsan Hakları Anıtı’nın çevresi 2017'de polis bariyerleriyle kapatılmıştı. Yaklaşık bir yıldır anıtın etrafını çevreleyen bariyerler OHAL’in sona ermesinden sonra bu sabaha karşı kaldırıldı.

ANITIN HİKAYESİ

İnsan Hakları Anıtı’nın hikayesi 10 Aralık 1990 tarihine uzanıyor. Kızılay’daki Yüksel Caddesi’nde elinde BM İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ni tutan bronzdan yapılmış kadın anıtı, en yüksek değerleri temsil ediyor. Başkentin en kalabalık caddelerinden birinde duran anıt, yıllardır farklı kesimlerden örgüt ve toplulukların eylemleri için bir buluşma noktası oldu. Sevgililerin, arkadaşların, dostların da buluşma noktası olan anıt, aynı zamanda kenttin dışında gelenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdiği noktalarında biri konumunda.

Polis bariyerleri kaldırıldı


İnsan Hakları Anıtı polis bariyerleriyle böyle kapatılmıştı

 

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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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