Polis Akademisi bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
Bekçilik sözlü mülakat sonuçları, Polis Akademisi resmi internet sitesi üzerinden adayların erişimine açılacak. Sözlü mülakat aşamasının tamamlanmasının ardından gözlerini Polis Akademisi internet sitesine çeviren bekçi adayları, konuyla ilgili herhangi bir gelişme olup olmadığını sorgulamaya başladı. Peki, bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman yayımlanacak? İşte, bekçilik sözlü mülakat sonucu hakkında merak edilen bazı bilgiler
Bekçilik sözlü mülakat sonuçları için adayların merakla beklediği sonuçlar için sorgulamalar devam ediyor. Türkiye genelinde on binlerce kişinin merakla araştırdığı konular arasında yer alan bekçilik mülakat sonuçları, internet üzerinden sorgulanabilecek. Peki, bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanır? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bekçilik sözlü mülakatları, adaya denk gelen soruya göre ortalama 3 dakika sürdü. Mülakatlardan çıkan adayların ilk olarak merak ettiği soru, bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu oldu. Sonuçların açıklanacağı tarih, tüm mülakatların tamamlanmasının ardından belirlenecek. Tüm bu değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından bekçilik sözlü mülakat sonuçlarının ekim sonu ve kasım ayının başlarında açıklanması bekleniyor. Tam hangi günde açıklanacağı hakkında yeni bir bilgi aktarıldığında haberimizin içerisine eklenecektir.
BEKÇİLİK SÖZLÜ SINAVINDA NELER PUANLANIYOR?
Bekçilik sözlü sınavı esnasında adaylara, genel kültür konularından hazırlanan soruların yazılı olduğu bir kart çektirilecek ve konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için yeterli süre veriliyor. Konu ile ilgili olarak komisyonca adaya haricen sorular da yöneltilebiliyor.
Adaylar;
a) Konu hakkındaki bilgi düzeyi,
b) Kendisinden istenileni kavraması,
c) Özgüveni,
ç) İfade etme yeteneği,
d) Beden dilini kullanma becerisi,
olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter (20) puan olmak üzere toplam (100) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.
Sözlü sınavda (100) puan üzerinden en az (70) puan alanlar başarılı sayılacaktır.
PUANLAMA NASIL YAPILACAK?
Adayların başarı sıralamasına esas giriş puanı; yazılı sınav puanının %25’i, fiziki yeterlilik sınav puanının % 25’i ve sözlü sınav puanının % 50’sinin toplamı olarak hesaplanacaktır.
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