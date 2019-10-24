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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.10.2019 - 16:49, Son Güncelleme:

Polatlı'da sular ne zaman gelecek? 24 Ekim Ankara su kesintisi

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Polatlı'da sular ne zaman gelecek? 24 Ekim Ankara su kesintisi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (ASKİ) resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre başkent Ankara'nın bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Şehrin büyük ilçelerinden Polatlı'da da isale hattında meydana gelen arıza nedeniyle belli bölgelere su verilemiyor. Peki, Polatlı'da sular ne zaman gelecek?

Ankara'nın bazı bölgelerinde su kesintileri yaşanıyor. Başta Çankaya, Polatlı ve Etimesgut ilçeleri olmak üzere belli bölgelerde su kesintisi yaşanıyor. Arızadan etkilenen vatandaşlar da 'Sular ne zaman gelecek?' sorusuna internette yanıt arıyor. İşte, 24 Ekim Ankara su kesintisi listesi...

TEMELLİ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 24.10.2019 14:20:00
Tamir Tarihi: 24.10.2019 18:00:00
Detay: TEMELLİ GAZİ MAHALLESİ İNÖNÜ CADDESİ İÇERİSİNDE ŞİRKET ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
Etkilenen Yerler: GAZİ MAHALLESİ İSTİKLAL MAHALLESİ CUMHURİYET MAHALLESİ

POLATLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 23.10.2019 09:00:00
Tamir Tarihi: 24.10.2019 17:30:00
Detay: POLATLI İLÇESİNE İÇME SUYU TAŞIYAN POLATLI YÜZÜKBAŞI ANA İSALE HATTINDA MEYDANA GELEN 3 ADET ARIZANIN GİDERİLMESİ İÇİN PLANLI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR
Etkilenen Yerler: POLATLI İLÇESİ MERKEZ MAHALLELERİN TAMAMI VE KOCAHACILI MAH.GÜMÜŞYAKA MAH.KARAHAMZALI MAH.İĞCİLER MAH.BASRI MAH. ESKİPOLATLI MAH. ÖMERLER MAH. BEYLİKKÖPRÜ MAH. ASKERİYE HATTI, KARAPINAR MAH. KARAİLYAS MAH.

ÇANKAYA SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 24.10.2019 14:40:00
Tamir Tarihi: 24.10.2019 21:00:00
Detay: DUMLUPINAR BULVARI YAŞAMKENT KAVŞAĞINDA DEVAM ETMEKTE OLAN FORE KAZIK ÇALIŞMASI SONUCU BORU PATLAĞINDAN DOLAYI ARIZA VARDIR
Etkilenen Yerler: YAŞAMKENT MAHALLESİ

ETİMESGUT SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 24.10.2019 15:00:00
Tamir Tarihi: 24.10.2019 21:00:00
Detay: Etimesgut ilçesi Yaşamkent mah Eskişehir devlet yolu ile yaşamkent kavşağındaki arızadan kaynaklı su kesintisi yapılmıştır
Etkilenen Yerler: Yaşamkent mah ve fatih sultan mah

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