Pnömokok sadece 2,4 ve 12. aylarda

Aşı sadece 2,4 ve 12’nci aylarda bebeklere uygulanacak. Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

HASTALIKLARIN NEDENİ

“Pnömokok hastalıkları, pnömokok isimli bakterinin neden olduğu ciddi ve ölümcül hastalıklardır. Pnömokok bakterisi, hafif olarak değerlendirilebilecek (kulak iltihabı ve sinüzit gibi) hastalıklardan, ölümcül olabilen zatürre, kan zehirlenmesi ve menenjite kadar çok çeşitli hastalıklara, sağırlık, beyin hasarı ya da kol veya bacak kaybı gibi sakatlıklara da neden olabilir. 5 yaşından küçük çocuklardaki bakterilerle ortaya çıkan menenjitin (beyin ve omuriliği saran zarın iltihabı) en sık nedenidir. Yine zatürrenin hem çocuklarda hem de yetişkinlerde en sık nedeni pnömokok bakterisidir.

ETKİNLİĞİ YETERLİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) küresel olarak, 2015 yılında 5 yaş altı 5.83 milyon çocuk ölümünün 294 bininin pnömokokal enfeksiyonlar nedeniyle olduğunu tahmin ediyor. Pnömokok bakterisinin neden olduğu hastalıklara karşı en iyi korunma yolu pnömokok aşısı ile aşılanmak. Ülkemizde çocukluk dönemi aşılama takvimimizde konjuge pnömokok aşısı 2, 4, 6 ve 12’nci aylarda uygulanıyordu. Ancak ülkemizde aşı ile korunulabilir hastalıkların ve aşılama programımızın değerlendirilmeleri, bilimsel veriler ve Bağışıklama Danışma Kurulu önerileri çerçevesinde konjuge pnömokok aşısının etkililiğinin yeterli olduğu gösterildiğinden 01 Ocak 2019’dan itibaren doğan bebeklere 2, 4 ve 12’nci aylarda uygulanmasına karar verilmiştir.

MUTLAKA AŞILATIN

Sağlık personelimizin başarılı çalışmaları, anne ve babaların çocuklarını aşılatmaları konusundaki duyarlılıkları sonucunda yüksek aşılama yüzdelerine ulaşılmış ve bunun sonucunda ülkemizde aşı ile korunulabilir hastalıkların sayısı ve bu hastalıkların yol açtığı ölümler oldukça azalmıştır. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın aşılarını yaptırmak tüm anne babaların çocuklarına karşı bir görevidir. Çünkü aşılanmak çocuklar için bir haktır. En değerli varlığımız olan bebeklerimizi ve çocuklarımızı ölümcül ve sakat bırakan hastalıklardan korumak ve onlara sağlıklı bir gelecek sunabilmek için en emin yol aşılamadır.”