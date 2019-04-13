Pnömokok sadece 2,4 ve 12. aylarda

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriPnömokok sadece 2,4 ve 12. aylarda
GeriGündem Pnömokok sadece 2,4 ve 12. aylarda
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Meltem ÖZGENÇ / ANKARA
13.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Pnömokok sadece 2,4 ve 12. aylarda

Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
Pnömokok sadece 2,4 ve 12. aylarda

ÇOCUKLUK dönemi aşılama takviminde yer alan ve zatürreden menenjite kadar pek çok hastalığı önleyen ‘konjuge pnömokok aşısı’, bilimsel araştırmaların ‘etkinliği yeterli’ sonucu nedeniyle artık 6 aylık bebeklere yapılmayacak.

Aşı sadece 2,4 ve 12’nci aylarda bebeklere uygulanacak. Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

HASTALIKLARIN NEDENİ

Pnömokok hastalıkları, pnömokok isimli bakterinin neden olduğu ciddi ve ölümcül hastalıklardır. Pnömokok bakterisi, hafif olarak değerlendirilebilecek (kulak iltihabı ve sinüzit gibi) hastalıklardan, ölümcül olabilen zatürre, kan zehirlenmesi ve menenjite kadar çok çeşitli hastalıklara, sağırlık, beyin hasarı ya da kol veya bacak kaybı gibi sakatlıklara da neden olabilir. 5 yaşından küçük çocuklardaki bakterilerle ortaya çıkan menenjitin (beyin ve omuriliği saran zarın iltihabı) en sık nedenidir. Yine zatürrenin hem çocuklarda hem de yetişkinlerde en sık nedeni pnömokok bakterisidir.

ETKİNLİĞİ YETERLİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) küresel olarak, 2015 yılında 5 yaş altı 5.83 milyon çocuk ölümünün 294 bininin pnömokokal enfeksiyonlar nedeniyle olduğunu tahmin ediyor. Pnömokok bakterisinin neden olduğu hastalıklara karşı en iyi korunma yolu pnömokok aşısı ile aşılanmak. Ülkemizde çocukluk dönemi aşılama takvimimizde konjuge pnömokok aşısı 2, 4, 6 ve 12’nci aylarda uygulanıyordu. Ancak ülkemizde aşı ile korunulabilir hastalıkların ve aşılama programımızın değerlendirilmeleri, bilimsel veriler ve Bağışıklama Danışma Kurulu önerileri çerçevesinde konjuge pnömokok aşısının etkililiğinin yeterli olduğu gösterildiğinden 01 Ocak 2019’dan itibaren doğan bebeklere 2, 4 ve 12’nci aylarda uygulanmasına karar verilmiştir.

MUTLAKA AŞILATIN

Sağlık personelimizin başarılı çalışmaları, anne ve babaların çocuklarını aşılatmaları konusundaki duyarlılıkları sonucunda yüksek aşılama yüzdelerine ulaşılmış ve bunun sonucunda ülkemizde aşı ile korunulabilir hastalıkların sayısı ve bu hastalıkların yol açtığı ölümler oldukça azalmıştır. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın aşılarını yaptırmak tüm anne babaların çocuklarına karşı bir görevidir. Çünkü aşılanmak çocuklar için bir haktır. En değerli varlığımız olan bebeklerimizi ve çocuklarımızı ölümcül ve sakat bırakan hastalıklardan korumak ve onlara sağlıklı bir gelecek sunabilmek için en emin yol aşılamadır.”

Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

İlçeyi korkutan olay... Simsiyah oldu harekete geçildi

Gürültüyü duyan komşuları ihbar etti

Bunun adı vahşet! İsyan ettiren haber İzmir'den...

YSK Denizli Honaz'da seçimlerin yenilenmesine karar verdi