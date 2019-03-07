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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gürkay GÜNDOĞAN- Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK (DHA)
07.03.2019 - 14:13, Son Güncelleme:

Planlama müdürü intihar etti

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Planlama müdürü intihar etti

Zonguldak Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Muhammet Uğur E. (40), kayalıklardan denize atlayarak yaşamına son verdi.

Olay, saat 12.30 sıralarında Yayla Mahallesi Fener Caddesi'nde meydana geldi. Bir kişinin kayalıklardan denize atladığı ihbarı üzerine polis, AFAD ve Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye sevk edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait bot, AFAD'ın karadan yönlendirmesiyle kısa sürede deniz üzerinde hareketsiz duran kişiye ulaştı.

Planlama müdürü intihar etti
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Bota alınan kişinin Zonguldak Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Muhammet Uğur E. olduğu tespit edildi. Limana götürülen evli ve 1 çocuk babası Muhammet Uğur E., ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Muhammet Uğur E., doktorların tüm müdahalesine karşın yaşama döndürülemedi.

Muhammet Uğur E.'nin ölümü, Zonguldak Valiliği'nde büyük üzüntüye neden oldu. Olayı haber alıp hastaneye gelen çalışma arkadaşları, acı haberle gözyaşı döktü.

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