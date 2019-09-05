Plakadan trafik cezası nasıl öğrenilir? E Devlet trafik ceza sorgulama

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriPlakadan trafik cezası nasıl öğrenilir? E Devlet trafik ceza sorgulama
GeriGündem Plakadan trafik cezası nasıl öğrenilir? E Devlet trafik ceza sorgulama
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
05.09.2019 - 21:59, Son Güncelleme:

Plakadan trafik cezası nasıl öğrenilir? E Devlet trafik ceza sorgulama

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Plakadan trafik cezası nasıl öğrenilir? E Devlet trafik ceza sorgulama

Trafik kurallarını ihlal ederek ceza alan sürücüler, internet üzerinden 'Trafik cezası nasıl öğrenilir? sorusunun yanıtını arıyor. Trafik cezası sorgulama ve ödeme işlemi, online sistem üzerinden kolayca yapılabiliyor. Peki, plakadan trafik cezası nasıl öğrenilir? Trafik cezası sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte trafik ceza sorgulama işleminin detayları ve uygulanabilecek yöntemler.

Trafik ışık ihlali, park ihlali, gibi nedenlerle hergün birçok sürücü para cezası ile karşı karşıya geliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden ve e-devlet üzerinden trafik cezası sorgulama işlemi yapılıyor. İşte, e devlet trafik ceza sorgulama ekranı ve konuya ilişkin detaylar.

PLAKADAN CEZA SORGULAMA İŞLEMİ NEDİR?

Bu hizmeti kullanarak sorguladığınız trafik cezalarınız son bir yıl içerisinde adınıza tescilli araç plakasına yazılan cezalardır.

- Ödeme işlemini gerçekleştirdiğiniz cezalar hizmet sayfasında görüntülenmeye devam eder. Ödeme işlemini gerçekleştirdiyseniz cezaları dikkate almayınız.

- Ödeme işlemini, Trafik Para Cezası Borcu Sorgulama ve Ödeme hizmetini kullanarak Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Vergi Dairesi üzerinden yapabilirsiniz. Gelir İdaresi Başkanlığına henüz yansımayan cezalarınızı, bu hizmet ile görüntülenen cezaların detayında yer alan Tutanak Seri Sıra No ile Beyanla Trafik Para Cezası Ödeme hizmetini kullanarak ödeyebilirsiniz.
- Bu hizmeti kullanarak sorguladığınız trafik cezaları, Emniyet Genel Müdürlüğü bilgi sisteminden alınmış olup sadece bilgi amaçlıdır. Detaylı bilgi almak için cezayı tanzim eden İl/İlçe trafik birimine müracaat edilmesi gerekmektedir.

Bu hizmetten faydalanmak için e-Devlet Şifresi, Elektronik İmza, Mobil İmza veya İnternet Bankacılığı ile Giriş yöntemlerinden birini kullanarak e-Devlet Kapısı sistemine giriş yapabiliyor olmalısınız. İşleminize başlamadan önce gerekli e-Devlet Şifresi, Elektronik İmza veya Mobil İmza’nızı temin etmelisiniz veya e-Devlet Kapısı’na entegre bankalardan birinin internet bankacılığını kullanıyor olmalısınız. E-Devlet Şifrenizi PTT’lere kimliğiniz ile birlikte şahsen başvurarak temin edebilirsiniz. Elektronik veya Mobil İmza temin etmek için ilgili hizmet sağlayıcılardan veya operatörlerden bu hizmeti satın almalısınız.

PLAKADAN CEZA SORGULAMA NASIL YAPILIR?

1) e-Devlet Kapısı...http://www.turkiye.gov.tr adresine girerek, sayfanın üst kısmında bulunan “GirişYap” bağlantısına tıklayınız.

2) Kimlik Doğrulama Sistemi... Bağlantı sizi T.C. Kimlik Doğrulama Sistemi sayfasına yönlendirecektir. Bu aşamada adres satırında https://giris.turkiye.gov.tr yazdığından ve güvenli bağlantı simgesinin aktif olduğundan emin olunuz.

3) Kimlik Doğrulama Yöntemi... Kullanmak istediğiniz kimlik doğrulama yöntemine tıklayıp ekranda çıkan yönergeleri takip ederek sisteme giriş yapabilirsiniz.
4) Kullanmanız gereken hizmetin adı “Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama”dır. Hizmeti bulmak için aşağıdaki yöntemler kullanılabilir.

Tarayıcınızın adres satırına https://www.turkiye.gov.tr/emniyet-arac-plakasina-yazilan-cezasorgulamayazarak ulaşabilirsiniz.

TRAFİK CEZASI NASIL ÖDENİR?

Trafik cezası ödeme işleminin yapılabilmesi için, cezanın sürücüye tebliğ edilmiş olması gereklidir. Ceza tebliğ edildikten sonra, anlaşmalı bankalar aracılığı ile trafik cezası ödenebilir. Banka seçeneği dışında, Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinden kredi kartıyla ve PTT şubelerinden nakit olarak ödeme yapılabilir.

E-DEVLET ÜZERİNDEN TRAFİK CEZASI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

Site içi Arama kutusuna hizmet adının içinde geçen kelime veya kelimeleri yazıp arama tuşuna bastıktan sonra, gelen listedeki “Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama” bağlantısına tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Kurumlar bağlantısını kullanarak hizmeti sunan kurumun sayfasına erişebilirsiniz. Kurumun sayfasında “Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama” bağlantısına tıkladığınızda hizmete ulaşabilirsiniz.

5) Son bir yıl içerisinde adınıza tescilli araç plakasına yazılmış trafik cezası yoksa hizmet sayfasında “Son bir yıl içerisinde adınıza kayıtlı araç plakasına yazılan herhangi bir ceza bulunamadı.” açıklaması görüntülenecektir.

6) Son bir yıl içerisinde adınıza tescilli araç plakasına yazılan trafik cezası varsa Ceza Bilgileri tablosunda;
- T.C. Kimlik Numarası
- Aracın Plakası
- Cezanın Düzenlendiği İl
- Cezanın Düzenlendiği İlçe
- Ceza Tarihi
- Ceza Saati
- Ceza Tutarı (TL)
bilgileri görüntülenecektir. Tablodaki İşlem alanında yer alan “Detay” düğmesini kullanarak, trafik cezanızın detaylı bilgilerine erişebilirsiniz.
7) Ceza bilgilerinin görüntülendiği tabloda “Detay” düğmesini kullanarak, Ceza Detay Bilgileri başlığı altında;
- T.C. Kimlik Numarası
- Aracın Plakası
- Tutanak Seri Sıra No
- Ceza Tutarı (TL)
- Cezanın Düzenlendiği İl
- Cezanın Düzenlendiği İlçe
- Cezanın Düzenlendiği Yer
- Ceza Tarihi
- Ceza Saati
- Ceza Maddeleri

bilgilerine erişebilirsiniz. Ekranda yer alan “Yazdır” düğmesini kullanarak sayfayı yazdırabilirsiniz.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Genç kadına infaz... İki çocuğu da evdeydi
MSB duyurdu: Üçüncü ortak uçuş yapıldı
'Güvenli bölge olmazsa kapıları açmak zorunda kalırız'
İzmir'de şok baskın! Ölüme bile götürebiliyor