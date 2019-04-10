Piyasalar ve vatandaşlar merakla bekliyordu! İşte madde madde atılacak adımlar

DEVRİM NİTELİĞİNDE DÜZENLEME



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı devrim niteliğindeki yeni düzenleme ile kıdem tazminatı ile bireysel emeklilik sistemi (BES) entegre edilecek ve bir fon oluşturulacak. İşverenden yapılacak kesintiler fonda toplanacak, çalışandan da aldığı ücrete göre kesinti yapılacak.



500 MİLYAR LİRA



Yeni sistem zorunlu olacak. Bu fonun Otomatik Katılım adı altında toplanacağı ve böylece zorunlu hale geleceği bekleniyor. Bakan Albayrak sistemde biriken fonların 5 yılda milli gelirin yüzde 10'una ulaşacağını söyledi. Bunun karşılığı yaklaşık 500 milyar lira. Sistemde şu anda ise yaklaşık 98 milyar lira toplanmış durumda.



Yeni sistem zorunlu olacak. Ancak Bakan Albayrak, zorunluluğun süreli mi yoksa emekli olana kadar mı süreceği konusunda açıklama yapmadı.



Sigortacılığın önemli bir yeni finansman kaynağı olacağını ifade eden Albayrak, "Sigortacılık Denetleme ve Düzenleme kurumu kurarak sektörün denetlenmesini yakından takip edeceğiz. Bir diğer adımımız ihracat ve katma değerli ürün üretimini yerlileştirmeyi sağlayan sektörlerin kredi arzından daha fazla yararlanmasını sağlamak olacak" dedi.



“EMEKLİLİK SİSTEMİNİN REFORME EDİLMESİ; EN ÖNEMLİ YAPISAL REFORMLARDAN BİRİNİ OLUŞTURACAK”



Etkin ve sağlıklı bir tasarruf sisteminin önemine işaret eden Albayrak, "Devletten başlayarak bireye kadar her alanda tasarrufları önceliklendirmemiz gerektiğini inanıyoruz. Tasarrufların ekonomimizin kırılganlıklarımızı gidermede en önemli araç olduğunu düşünüyoruz. Ve bu kapsamda emeklilik sisteminin reforme edilmesi; en önemli yapısal reformlardan birini oluşturacak. YEP kapsamında emeklilik sistemini daha sürdürülebilir hale getirmek önümüzde dönemde en öncelikli konulardan. Tamamlayıcı emeklilik sistemi emekliliklerinde ek gelir oluşturarak çalışma dönemlerindeki hayat standartlarını korumalarını sağlayacak. Artık vatandaşlarımız emekli olunca artık nasıl geçinirim kaygısı taşımayacak" dedi.





GELİRE GÖRE VERGİ ORANI YÜKSELECEK



Bakan Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019'un vergi ayağının en önemli maddesi ise yüksek gelir gruplarından daha adil vergi alınması ve Kurumlar Vergisi oranlarının kademeli olarak düşürülecek olması.



AZ KAZANANDAN AZ ÇOK KAZANANDAN ÇOK VERGİ



Böylece devlet az kazanandan az çok kazanandan çok vergi alacak. Kurumlar vergisi ve KDV gelirlerini azaltan indirim, istisna ve muafiyetler gözden geçirilecek ve gereksiz olanlar kaldırılacak. Ek vergi getirmese bile beyan sistemi geliştirilecek. Mükellef haklarını savunacak İcra Kurulu oluşturulacak.



Yılın en önemli reformlarından birinin vergi dönüşümü olacağını açıklayan Albayrak, "Vergi Konseyi gibi, toplumun tüm kesimlerinin içinde olduğu, çok kapsamlı bir ekip ile bu reformu hazırlıyoruz. 3 başlıkta temel detaylarını burada bugün sizinle paylaşmak isterim. Birincisi yeni mimari. Yeni Vergi mimarimizde, İstisna ve muafiyetleri azaltacağız. Kurumlar Vergisi´ni kademeli olarak düşüreceğiz. Daha adaletli bir vergi sistemi için, gelire göre artan oranlarda vergilendirmeyi sağlayacağız" dedi.





Bakan Albayrak'ın adını andığı Vergi Konseyi'nde yapılan çalışmalarda özellikle Türkiye'nin rakibi olan ülkelerin Kurumlar Vergisi oranının yüzde 10'lara kadar indirildiği özellikle yatırım çekebilmek için Türkiye'nin kurumlar vergisi oranını daha rekabetçi hale getirmesi gerektiği belirtiliyor. Bunun için öncelikle geçici madde ile yüzde 22'ye çıkan oranın eski hali olan yüzde 20'ye inmesi ardından kademeli olarak indirilmesi gerektiği ifade ediliyor. Ayrıca asgari ücretliler başta olmak üzere düşük gelir gruplarından ya hiç vergi alınmaması veya çok düşük oranlı vergi alınması gerektiği dile getiriliyor.



“HEM KURUMLAR VERGİSİ HEM DE GELİR VERGİSİNDE SAYISIZ İNDİRİM VE İSTİSNALAR BULUNUYOR”



İndirim ve istisnaların azaltılması konusunda kamuoyunda en önemli tartışma konusu ev ve arsa gibi gayrimenkullerin 5 yıl elde tutulduktan sonra satılması halinde vergiden istisna tutulması konusuydu. Ayrıca hem kurumlar vergisi hem de gelir vergisinde sayısız indirim ve istisnalar bulunuyor. Bunların başında da örneğin futbolculara sağlanan gelir vergisi istisnası geliyor. Milyon dolar kazanan futbolcular sadece yüzde 15 gelir vergisi ödüyor.



Bakan Albayrak'ın açıkladığı diğer önemli düzenleme beyannamenin yaygınlaştırılması. Beyannamenin yaygınlaştırılması illa vergi yükünün artacağı anlamına gelmiyor. Böylece herkes belge alan veya belge veren duruma duruma geleceği için kayıtdışılığın önüne de geçilecek. Tüm vatandaşlar kayda girmiş olacak. Diğer şirket ve kişilerin kayıtdışı işlemleri çapraz kontroller ile önlenecek. Albayrak konuyla ilgili olarak "Özellikle beyannameyi yaygınlaştıracak ve gelir artışlarının sağlayacağı potansiyel ile dolaylı vergileri azaltıp, dolaysız vergileri artırarak verginin tabana yayılmasını sağlayacağız" dedi.



Vergi Dönüşümünde ikinci başlığın `Kayıtdışılık ile Mücadele´ olduğunu belirten Albayrak "Gönüllü uyum adı verilen bir sistem ile mükelleflerin beyanlarının esas olduğu ve ilk inceleme sonrasında sorun görülmediği takdirde süreçlerin tamamlandığı sadeleştirilmiş bir süreci hayata geçireceğiz" diye konuştu.



“SAHTE VE YANILTICI BELGE İLE MÜCADELE İÇİN, ETKİN YAPTIRIM”



Albayrak ayrıca "Yeni Vergi Mimarimiz, dünyada çağdaş vergi reformlarının önceliklerinden olan, `İstihdam oluşturma´ hedefine üzerine oturacaktır. Ayrıca İş yapma kolaylığı endeksindeki bulunduğumuz seviyeyi, atacağımız bu adımlarla daha da yukarıya çıkaracağız. Girişimciliğin ve yeni iş kurmanın kolaylaştırılmasını sağlayacağız" dedi.



"Ayrıca sahte ve yanıltıcı belge ile mücadele için, etkin yaptırım, teknik çözüm, e-fatura ve e-faturanın eş zamanlı takibi, benzersiz kodlu mal hareketi takip sistemi ile kayıtdışılığa karşı etkin bir yapıyı devreye almış olacağız.



“MÜKELLEF DOSTU BİR VERGİ SİSTEMİ”



"Vergi Dönüşümüzde önemli gördüğümüz bir diğer alan da Mükellef Hakları olacak. Mükellef dostu bir vergi sistemi ile, süreçlerin başarısını artıracağız. Bu kapsamda, Mükellef Hakları İcra kurulu kuracağız. Mükelleflerin, vergi süreçlerindeki beyanları ile ilgili yazılı destekleri devreye alacağız. Mükellef Memnuniyetini düzenli ve sürekli olarak ölçecek, süreçlerdeki eksikleri anında tespit edeceğiz. Ayrıca mükellef hakları bildirgesinin bağlayıcı hale gelmesini sağlayacağız. İşte bu adımlarla, aslında bir hedefin de altyapısını çok sağlam adımlarla hayata geçirmiş olacağız. O da ulaşmak istediğimiz, Sürdürülebilir Büyüme ve İstihdam olacak. İhracata dayalı, yüksek katma değer ve teknolojik üretimi önceleyen bir ekonomiyi tesis edeceğiz. Gerek güçlü tasarruf ile, gerek bankacılık sisteminin aktif kalitesindeki düzelme ile gerekse de üretim odaklı finansman ile bu büyümenin finansman altyapısını sağlayacağız.



KIDEM TAZMİNATI FONU HAYATA GEÇECEK



Bakan Albayrak, kıdem tazminatı fonunun hayata geçirileceğini belirtti.

Çalışanlar ve işverenden yapılacak kesintilerin Bireysel Emeklilik Sistemi’yle birlikte kıdem tazminatı fonunda birikeceğini kaydetti.

Bakan Berat Albayrak, kıdem tazminatı fonunu 2020 yılından itibaren hayata geçirmeyi hedeflediklerini söyleyerek “Bu yeni yapıyla birlikte 5 yılda, sistemde biriken fonların milli gelirin yüzde 10’unun üstüne çıkacağını öngörüyoruz. Oluşturacağımız sistem tüm ana paydaşlara, yani çalışanlara, işverenlere ve devletimize katma değeri en yüksek olacak şekilde oluşturulacaktır’ dedi.



BES’TE DEVLET KATKISI YÜZDE 25



BES’teki devlet katkısı olan yüzde 25’lik desteğin kıdem tazminatı fonuna da uygulanması bekleniyor.