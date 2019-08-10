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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerGündem HaberleriPitbull besleyene 7 bin 802 lira ceza
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İHA
10.08.2019 - 10:08, Son Güncelleme:

Pitbull besleyene 7 bin 802 lira ceza

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Pitbull besleyene 7 bin 802 lira ceza

Başta pitbull olmak üzere tehlike arz eden 4 köpek ırkını dolaylı veya doğrudan bulunduranlara 7 bin 802 lira para cezası uygulandığı bildirildi.

Son günlerde artan pitbull saldırıları vatandaşların tepkisine neden olurken, Doğa Koruma ve Milli Parklar Adana Bölge Müdürlüğü, Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Crasilerio ve bu ırkların melezlerinin’ ülkeye girişinin, üretilmesinin, sahiplenilmesinin, satışının, reklamının yapılmasının, takas edilmesinin, sergilenmesinin ve bulundurulmasının yasak olduğunu hatırlattı.

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında yasaklandığı kaydedilen bu ırkları beslediği tespit edilenlerin ilgili yasa gereği hayvan başına 7 bin 802 lira para cezasıyla cezalandırılacağı ve hayvanlara el konacağı vurgulandı. 

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