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    Pistonlara gizlenmiş 350 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

    ADANA (AA)
    15.05.2018 - 09:38 | Son Güncelleme:

    Adana'da otoyolda şüphelendikleri bir kamyonu durdurup arama yapan narkotik ekipleri, koli içinde taşınan 13 pistona gizlenmiş 350 bin uyuşturucu hap buldu. Adliyeye sevk edilen kamyon şoförü tutuklandı.

    Adana'da narkotik ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları kamyonda taşınan pistonlara gizlenmiş 350 bin uyuşturucu hap ele geçirdi, sürücü tutuklandı.

    İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Sarıçam ilçesi İncirlik park alanında şüphe üzerine bir kamyonu durdurarak arama yaptı.

    Kamyonda yapılan aramada uyuşturucuya rastlamayan ekipler, şüphe üzerine araçtaki koliler arasında bulunan 13 pistonu incelenmek üzere torna atölyesine götürdü.

    Burada makinelerle kesilen pistonlarda 350 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

    Bunun üzerine araç sürücüsü M.Ş. gözaltına alındı.

    Zanlı M.Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla sevk edildiği adliyede tutuklandı.

    Etiketler: piston , gündem
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