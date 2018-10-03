'Pişman olacak vakit bırakmadılar, gelip evden aldılar'
Kağıthane-Piyalepaşa Tüneli'ni kapatarak lüks araçlarıyla drift yapıp tüneli dumana boğan galerici Ünal T. ve kafeterya sahibi Teoman D. ile Tuzla'da drift yapan Furkan B. gözaltına alındı. Ünal T., Emniyetten çıkarılırken, "Pişman mısınız?" sorusuna, "Pişman olacak vakit bırakmadılar sabah gelip evden aldılar." derken, Teoman D., "Yanan hayatlardır siz lastikleri gördünüz." dedi.
Drift görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması ve haber olmasının ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri harekete geçti. Görüntülerden araçların plakaları belirlendi. Daha sonra araçları kullanan kişilerin adreslerine ulaşıldı. Sabah saatlerinde harekete geçen ekipler, drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren galerici ve kafeterya sahibi Ünal T., Teoman D. ile Tuzla'da drift yapan Furkan B'yi gözaltına aldı. Ehliyetlerine el konulan ve 235'er TL para cezası kesilen 3 kişi hakkında, TCK 179/2 maddesi uyarınca trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten adli işlem de yapıldı.
'YANAN HAYATLARDIR SİZ LASTİKLERİ GÖRDÜNÜZ'
Ünal T, Emniyetten çıkarılırken, "Pişman mısınız?" sorusuna, "Pişman olacak vakit bırakmadılar sabah gelip evden aldılar." dedi. Ünal T., görüntüler nedeniyle daha önce işlem gördüklerini, görüntülerin haber olmasının ardından yeniden gözaltına alındıklarını öne sürdü. Teoman D., ise polis araçlarına bindirilirken, "Yanan hayatlardır siz lastikleri gördünüz." dedi. 3 kişi, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli işlemler için ilgili karakolları gönderildi.
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