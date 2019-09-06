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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fırat ALKAÇ - İSTANBUL
06.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘Pir Mehmed’ çöpe atılmış

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‘Pir Mehmed’ çöpe atılmış

Restorasyon faciasına kurban giden Pir Mehmed Çeşmesi’nde yaşanan ihmaller zincirine bir yenisi daha eklendi. İBB’den yapılan açıklamada “Sökülen özgün yapı taşlarının çeşme mahallinde yer almadığı görülmüştür” denildi. Mahalle sakinleri tarihi taşların moloz halinde çöpe atıldığını söyledi.

Galata bölgesinin ilk çeşmelerinden biri olan Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait Beyoğlu Yanıkkapı Sokak’taki 450 yıllık Pir Mehmed Çeşmesi’nde yaşanan restorasyon faciası sonrası kurumlar harekete geçti. Restorasyon çalışması durdurularak sorumlular hakkında soruşturma başlatıldı. Çeşmenin etrafı ise demir levhalarla kapatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) açıklamasında, yapılan incelemeye göre çeşmenin bir bölümünün yıkıldığı, bu kısmın sac levha ve metal paravanla kapatıldığı belirtildi. Ayrıca, duvarı oluşturan taşların numaralandırıldıktan sonra sökülüp aynı malzeme ile aslına uygun olacak şekilde yapılmasına ilişkin karara rağmen buna uyulmadığı, sökülen özgün yapı taşlarının çeşme mahallinde yer almadığı belirtildi.

 Restorasyon faciası sonrası balyoz ve levyelerle kırılan Pir Mehmed Çeşmesi’ndeki tarihi duvar taşlarının moloz olarak götürüldüğü ve çöpe döküldüğü iddia edildi. Çeşmenin bulunduğu sokakta esnaf olan Mehmet Turgut “İşçiler çeşmeyi kırmaya başladıklarında molozları bir kenara topladılar. Sonra çuvala koyup götürdüler. Biz o zaman şüphelendik. Sorduğumuzda tarihi taşları boş bir alana dökeceklerini söylediler. Tarihi taşlar çöpe atılmış” dedi. Bir diğer esnaf ise “Taşlar çeşmenin etrafında duruyordu. Çalışanlar taşları alıp götürmeleri konusunda çöp toplayıcılarından rica ediyordu. Taşların çuvallara koyulduğunu gördüm” dedi. İBB’nin açıklamasında onaylı projeye uygun olmayan, kusurlu çalışmanın durdurulduğu, söz konusu uygulama ile ilgili adli ve idari işlemler başlatıldığı da vurgulandı.

‘Pir Mehmed’ çöpe atılmış

BAŞINA GELMEYEN KALMADI

Tarihi Pir Mehmed Çeşmesi’nin başına gelmeyen kalmadı. Çeşmenin su haznesi yıllar önce kiraya verildi. Üzerine kaçak kat çıkıldı. Kitabesi ve su yalağı geçen yıl çalındı. Galata esnafının çöp dökme alanına çevrildi. Vatandaşların şikâyetleri üzerine Vakıflar Genel Müdürlüğü, çeşmenin üzerindeki kaçak katı yıktı. Ancak tarihi yapı son olarak grafitilerle boyandı.

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