Pir Eren Yıldırım, ADFE'nin inanç Kurulu Başkanı seçildi
Alevi Dernekleri Federasyonu (ADFE) İnanç Kurulu gerçekleştirdiği toplantısında yeni yönetim belirlerdi.
ADFE İnanç Kurulu Baba Mansur Ocağı Mensubu ve Bağcılar Cemevi Post Dedesi Pir Eren Yıldırım’ı başkan olarak seçti.Federasyon yetkilileri ve İnanç Kurulu üyesi dedelerinin bir araya gelerek oy birliği ile seçtiği Pir Eren Yıldırım’ın yönetimi şöyle:Başkan Vekili - Erdal Ahi (Kazım Karabekir Cemevi), Genel Sekreter: Ali Güler (ikitelli Cemevi), Başkan Yardımcıları: Hüseyin Doğan ( Garip Dede Dergahı), Binali Doğan (Erikli Baba Dergahı), Birol Yıldız (İstanbul Cemevi), Suat Aykut (Esenler Cemevi)
Pir Eren Yıldırım yaptığı açıklamada "İnanç Kurulu olarak “Yol Bir, Sürek Binbir” disturuyla yürüttüğümüz yolun kurallarına sadık kalarak, asimilasyonla karşı karşıya olan inancımızın sorunlarını ele almak için bu yola çıktık. Çıktığımız bu yolda yönetimimizle, pirlerimizle, ana-bacılarımız ve taliplerimizle beraber gelenek ve göreneklerimizin sürmesi için mücadele edeceğiz. Sadece federasyonumuza bağlı üyelerinin değil, cümle canların, hizmetinde olacağımızı şimdiden herkese duyurur, Hak Muhammed Ali cümlemizin yoldaşı olsun" dedi.
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