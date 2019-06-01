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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlük ortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.06.2019 - 16:24, Son Güncelleme:

Pir Eren Yıldırım, ADFE'nin inanç Kurulu Başkanı seçildi

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Pir Eren Yıldırım, ADFE'nin inanç Kurulu Başkanı seçildi

Alevi Dernekleri Federasyonu (ADFE) İnanç Kurulu gerçekleştirdiği toplantısında yeni yönetim belirlerdi.

ADFE İnanç Kurulu Baba Mansur Ocağı Mensubu ve Bağcılar Cemevi Post Dedesi Pir Eren Yıldırım’ı başkan olarak seçti.Federasyon yetkilileri ve İnanç Kurulu üyesi dedelerinin bir araya gelerek oy birliği ile seçtiği Pir Eren Yıldırım’ın yönetimi şöyle:Başkan Vekili - Erdal Ahi (Kazım Karabekir Cemevi), Genel Sekreter: Ali Güler (ikitelli Cemevi), Başkan Yardımcıları: Hüseyin Doğan ( Garip Dede Dergahı), Binali Doğan (Erikli Baba Dergahı), Birol Yıldız (İstanbul Cemevi), Suat Aykut (Esenler Cemevi)

Pir Eren Yıldırım yaptığı açıklamada "İnanç Kurulu olarak “Yol Bir, Sürek Binbir” disturuyla yürüttüğümüz yolun kurallarına sadık kalarak, asimilasyonla karşı karşıya olan inancımızın sorunlarını ele almak için bu yola çıktık. Çıktığımız bu yolda yönetimimizle, pirlerimizle, ana-bacılarımız ve taliplerimizle beraber gelenek ve göreneklerimizin sürmesi için mücadele edeceğiz. Sadece federasyonumuza bağlı üyelerinin değil, cümle canların, hizmetinde olacağımızı şimdiden herkese duyurur, Hak Muhammed Ali cümlemizin yoldaşı olsun" dedi.

 

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