Pierre Loti hatırası
ESKİ TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un önceki gün İstanbul’da hayatını kaybeden teyzesi Fahriye Vurgun’un (80) Eyüpsultan Camisi’nde kılınan cenaze namazına katıldı.
Yıldırım, cenaze töreninin ardından Eyüpsultan Belediyesi’ni ziyaret ederek belediye başkanı seçilen Deniz Köken’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Yıldırım daha sonra Pierre Loti tepesinde çay içti, yerli ve yabancı turistlerle sohbet edip fotoğraf çektirdi. Yıldırım, sık sık çevrede bulunanların yakınlarıyla telefondan görüntülü konuşmasının sorulması üzerine ise “12 yıl kadar Ulaştırma Denizlik ve Haberleşme Bakanlığı görevi yaptık. Bütün iletişimde teknoloji bu dönemde geldi. Türkiye’nin her köşesinde iletişimde, ulaşımda çok önemli mesafe kat ettik” dedi. Yıldırım, “İstanbulluların gündemi nedir?” sorusuna ise “Vatandaşlar selam veriyorlar, fotoğraf çektirmek istiyorlar. Kimisi teselli ediyor, kimisi ‘Merak etme tekrar olacak’ diyor. Vatandaşları gayet iyi görüyorum. İnsan sevildiğini görünce çok daha mütehassis oluyor” yanıtını verdi.
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