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    Peş peşe baskın! DEAŞ’ın canlı bombaları yakalandı

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    14.06.2018 - 09:59 | Son Güncelleme:

    İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah peş peşe 14 adrese baskın düzenledi. Aralarında canlı bomba eğitimi alan DEAŞ'lıların da bulunduğu 8 kişi yakalandı.

    Peş peşe baskın DEAŞ’ın canlı bombaları yakalandıTerörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ’ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmada, Suriye’deki çatışma bölgelerine gidip gelen, örgüt kamplarında canlı bomba eğitimi alan ve  örgüte finansal destek sağlayan 11 kişi belirledi.

    11 KİŞİYİ YAKALAMAK İÇİN OPERASYON

    Terörle Mücadele Operasyon Timleri ve Özel Harekat Timleri, 11 örgüt üyesini yakalamak için sabaha karşı Sultanbeyli, Ümraniye, Maltepe, Eyüp, Bahçelievler, Esenler ve Arnavuktöy’deki 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

    Operasyonda, S.S, S.A, H.T, F.K, E.M, Y.Y, E.K ve S.H gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda dijital malzeme ele geçti. Aralarında canlı bomba eğitimi alan örgüt üyelerinin de bulunduğu 8 kişi, yapılan sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere Emniyete getirildi. 

    Etiketler: İSTANBUL , son dakika , haberler
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