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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)
11.02.2019 - 12:44, Son Güncelleme:

''Pes artık'' dedirten olay! Otomobille çarpıp 30 metre sürükledi dönüp baktıktan sonra...

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''Pes artık'' dedirten olay! Otomobille çarpıp 30 metre sürükledi dönüp baktıktan sonra...

ANTALYA'da bisikletle işe giden Ahmet Cıvkın'a (38), sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil çarptı. Cıvkın'ı 30 metre sürükleyen aracın sürücüsü, geri manevra yaparak yaralıyı kontrol ettikten sonra hızla uzaklaştı. Cıvkın, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 07.10'da Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi, Kırçiçeği Caddesi'nde meydana geldi. Kepez Belediyesi'nde şoför olarak çalışan evli ve iki çocuk babası Ahmet Cıvkın, işe gitmek için bisikletiyle yola çıktı. Cadde üzerinde bir süre ilerleyen Cıvkın'a, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil çarptı. Aracın yaklaşık 30 metre sürüklediği Ahmet Cıvkın ağır yaralandı. Ardından geri manevra yapan sürücü, aracının içinden Cıvkın'a baktıktan sonra kaçtı.

Çevredekiler, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede belirtilen adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede, Ahmet Cıvkın'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, Cıvkın'a çarpan otomobilin olay yerinde kırılan dikiz aynasından ve güvenlik kamerası görüntülerinden sürücüye ulaşmaya çalışıyor.

Ahmet Cıvkın'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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