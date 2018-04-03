Pert olan araçtan sağ çıktı, kullandığı lüks araç firması onu icraya verdi

İki yıl önce 12 Nisan günü, TEM Edirne yönünde büyük bir trafik kazası meydana geldi. Saat 16:30 sıralarında yolda trafiğin ağır aksak ilerlediği bir esnada meydana gelen zincirleme kazaya 13 araç karıştı. Bir hafriyat kamyonun yol açtığı kaza nedeni ile yol bir süre trafiğe kapatıldı.

HABERLERDE 'ÖLÜ' OLARAK YER ALDI

Yapılan ilk müdahaleler sonrası yaralılar araçlardan çıkarıldı. Durumu en ağır görünen ise, otomobili, bir kamyonetin altında kalan Ayla Varol'du. Varol'un içinde olduğu lüks otomobil hurdaya dönmüştü. Varol'un durumu, kazaya ilişkin haberlerde 'ölü' olarak geçti. Ancak, sağ omzunda ciddi kırıklar oluşan Varol, kazadan sağ kurtulmayı başardı. 6 saat süren ameliyatın ardından çeşitli hastanelerde aylarca tedavi gören ve 9 ay iş görememezlik raporu alan Varol, bir yandan eski sağlığına kavuşmaya çalışırken öte yandan, kazaya ilişkin yargı sürecini işletmeye çalıştı.

TAKSİDEKİ ALMAN DA YARALANDI

Varol, avukatı aracılığı ile 2 ayrı tazminat dava açtı; hafriyat şoförü Erdal Ustabaş'ın (51) yargılandığı ceza davasına da müdahil oldu. Hakkında Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davada yargılanan Ustabaş, taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmakla suçlanıyor. Anılan davada, müşteki konumunda Ayla Varol'un dışında, kazada yaralanan 1'i Alman 4 kişi daha bulunuyor. Anılan dava kapsamında ifade veren Ustabaş ise, başka bir aracın kendisine çarpması ve gelen ses nedeni ile önündeki araçlara çarptığını söyledi. Anılan davanın bir sonraki duruşması 20 Nisan'da yapılacak.

Varol'un açtığı bir diğer dava ise, hafriyat kamyonun sahibi olan Kuzova İnşaat Nakliyat Limited Şirketi ve kamyon şoförü Ustabaş'a karşı açılan tazminat talepli dava. Bakırköy Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan davaya ilişkin yargılama süreci de devam ediyor.

6 GÜN SONRA BAKIMA GÖTÜRDÜ

Ayla Varol'un açtığı manevi tazminat talepli bir diğer davası ise geçtiğimiz günlerde sonuçlandı. Anılan dava, Mercedes-Benz Türk AŞ, Has Otomotiv davalı olarak yer aldı. Anılan davanın gerekçeli kararına göre Varol, 2009 model Mercedes marka otomobili 15 Aralık 2015 günü aldı. Varol, otomobili aldıktan 6 gün sonra yetkili servise götürdü. Yetkili serviste, aracın SRS hava yastığı kumanda kutusu değiştirildi.

ARAÇ PERT OLDU SERVİS ARADI!

Kazadan 4 ay sonra ise, aynı yetkili servis görevlisi Varol'u arayarak aracın hava yastıklarındaki problem nedeniyle yeniden servise gelmesi gerektiğini söyledi. Servis yetkilisine, aracın kaza yaptığı Varol'un da yaralandığı bildirildi. Varol, 2 Haziran 2016'da hem üretici hem ithalatçı şirkete ihtarname çekerek maddi-manevi zararların karşılanmasını istedi. Ancak yanıt alınamayınca Varol avukatları aracılığı ile 300 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

Ayla Varol 9 ay iş göremez raporu aldı.

TALEP EDİLEN TAZMİNAT FAHİŞ

Davalı konumdaki Mercedes-Benz Türk adına yapılan savunmada ise dayanaktan yoksun olduğu, ayıplı mal ihbarının ise süresi içinde yapılmadığı kaydedildi. Savunmada ayrıca talep edilen manevi tazminat tutarının fahiş miktarda olduğu kaydedilerek, davanın reddine karar verilmesi istendi. Has Otomotiv adına yapılan savunmada ise, şirketin ithalatçı konumda olduğu olayla ilgili sorumlu tutulamayacağı kaydedildi.

MAHKEME GERİ ÇEVİRDİ

Dava dosyasına giren bilirkişi heyeti raporunda ise, ön hava yastıklarının açılmamasının bir arıza veya kusurdan kaynaklanmadığı kaydedildi. Mahkeme yaptığı yargılama sonrası Varol'un tazminat talepli davasını reddetti. 24 bin liralık dava masrafı da Varol'un üzerine bırakıldı. Varol'un bu karara itiraz başvurusunda bulunacağı öğrenildi.

BİR DE İCRALIK OLDU

Bu karardan sonra Varol ikinci şoku gelen haciz ihbarnameleri ile yaşadı. Davalı konumdaki Mercedes-Benz avukatları, Varol'un reddedilen davası nedeni ile mahkemenin ödenmesine karar verdiği avukatlık ücretinin 12 bin 54 liralık kısmı için Varol'a 22 Mart'ta icra emri gönderdi.