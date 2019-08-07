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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.08.2019 - 19:56, Son Güncelleme:

Perşembe günü hava nasıl olacak? 8 Ağustos hava durumu tahminleri

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Perşembe günü hava nasıl olacak? 8 Ağustos hava durumu tahminleri

Ağustos ayının ilk günlerinde, yurt genelinde hava sıcaklığı değerleri ve nem oranlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, yaşadıkları ikamette hava durumu tahminlerini sorguluyor. Perşembe günü için bölgelere göre yağış olasılıklarını ve son değerlendirmeleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü internet sitesinde paylaştı. Peki, perşembe günü hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? İşte, 8 Ağustos hava durumu tahminleri.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının ise Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor. İşte, Türkiye geneli il il hava durumu raporu.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR 15°C, 34°C
Az bulutlu

BURSA 18°C, 34°C
Az bulutlu

İSTANBUL 21°C, 31°C
Az bulutlu

KIRKLARELİ 16°C, 34°C
Az bulutlu

Perşembe günü hava nasıl olacak 8 Ağustos hava durumu tahminleri

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 14°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 22°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR 24°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA 22°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA 25°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 26°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 24°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 15°C, 33°C
Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 16°C, 31°C
Az bulutlu

ÇANKIRI 12°C, 31°C
Az bulutlu

ESKİŞEHİR 14°C, 32°C
Az bulutlu

SİVAS 9°C, 29°C
Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 11°C, 29°C
Az bulutlu

DÜZCE 16°C, 32°C
Az bulutlu

SİNOP 22°C, 28°C
Az bulutlu

ZONGULDAK 6°C, 27°C
Az bulutlu

Perşembe günü hava nasıl olacak 8 Ağustos hava durumu tahminleri

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 15°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

BAYBURT 9°C, 30°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN 20°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 20°C, 26°C
Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 11°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS 10°C, 25°C
Parçalı bulutlu

MALATYA 17°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

VAN 15°C, 28°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 23°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 22°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 23°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 25°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

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