Perşembe günü hava nasıl olacak? 8 Ağustos hava durumu tahminleri
Ağustos ayının ilk günlerinde, yurt genelinde hava sıcaklığı değerleri ve nem oranlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, yaşadıkları ikamette hava durumu tahminlerini sorguluyor. Perşembe günü için bölgelere göre yağış olasılıklarını ve son değerlendirmeleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü internet sitesinde paylaştı. Peki, perşembe günü hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? İşte, 8 Ağustos hava durumu tahminleri.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının ise Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor. İşte, Türkiye geneli il il hava durumu raporu.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR 15°C, 34°C
Az bulutlu
BURSA 18°C, 34°C
Az bulutlu
İSTANBUL 21°C, 31°C
Az bulutlu
KIRKLARELİ 16°C, 34°C
Az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 14°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 22°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 24°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 22°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ADANA 25°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 26°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 24°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 15°C, 33°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 16°C, 31°C
Az bulutlu
ÇANKIRI 12°C, 31°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR 14°C, 32°C
Az bulutlu
SİVAS 9°C, 29°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 11°C, 29°C
Az bulutlu
DÜZCE 16°C, 32°C
Az bulutlu
SİNOP 22°C, 28°C
Az bulutlu
ZONGULDAK 6°C, 27°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 15°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
BAYBURT 9°C, 30°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 20°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 20°C, 26°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 11°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 10°C, 25°C
Parçalı bulutlu
MALATYA 17°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
VAN 15°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 23°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 22°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 23°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 25°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
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