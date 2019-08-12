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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.08.2019 - 10:16, Son Güncelleme:

Perseid meteor yağmuru nedir? Perseid meteor yağmuru ne zaman ve saat kaçta başlayacak?

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Perseid meteor yağmuru nedir? Perseid meteor yağmuru ne zaman ve saat kaçta başlayacak?

Saatte 60 göktaşının gökyüzünde yer değiştireceği Perseid meteor yağmuru, ağustos ayı içerisinde rahatlıkla gözlemlenebilecek. Ancak bu tarihte ay, dolunay evresinde olacağı için Perseid meteor yağmurunun görüntülenmesi biraz zor olacak. Peki, Perseid meteor yağmuru nedir? İşte, astronomi ile ilgilenen kişilerin merakla beklediği doğa olayı hakkında detaylı bilgiler

Perseid Meteor yağmuru, gök bilimi ile ilgilenen kişiler tarafından bu yıl da yakından izlenebilecek. Saatte 60 meteorun gözlemlenebileceği Perseid meteor yağmuru, insan gözü ile daha rahat görülebilecek. Peki, 12-13 Ağustos tarihlerinde görüntülenebilecek olan Perseid meteor yağmuru saat kaçta izlenebilecek? İşte, bu konu hakkında detaylı bilgiler

PERSEİD METEOR YAĞMURU NEDİR?

2019’un önemli göktaşı yağmurlarından biri olan Perseid göktaşı yağmuru 12-13 Ağustos’ta en yüksek etkinliğe ulaşıyor. Bu tarihte ışık kirliliğinden uzak bölgelerde saatte 60 göktaşı görülebilir. Göktaşlarının gökyüzünde ortaya çıktığı yeri, kuzeydoğu ufkunun üzerinde Kahraman (Perseus) Takımyıldızı’nda bulabilirsiniz. Ancak bu tarihte Ay dolunay evresine yaklaştığından göktaşlarının fark edilmesini zorlaştırabilir. Perseid göktaşı yağmuru, temmuz ayının sonu ile ağustos ayının ortası arasında etkinliğini devam ettirdiği için bu aralıkta Ay’ın yeniay evresine yakın olduğu zamanlarda göktaşlarını görmeyi deneyebilirsiniz.

METEOR YAĞMURU NASIL GÖZLEMLENİR?

Meteor yağmurları sönük, çok geniş uzay açıda gerçekleşen ve çok kısa süren gök olayları olduğundan, yoğun ışık kirliliğine maruz kalan şehir merkezlerinden iyi görülemezler. Bunlar hızlı ve rastgele gerçekleşen olaylar olduğundan, dürbün veya teleskop türü optik cihazlarla da gözlenmesi mümkün değildir. Bu gök olayının en iyi izlenebileceği yerler, ışık kirliliğinden uzak, açık alanlar olacaktır. Perseid yağmurunu izlemek için kullanılacak en iyi gözlemsel alet "insan gözü"dür. Ayrıca çok geniş açılı görüşe sahip (balık gözü lensli) kameralarla da kayıt yapılabilir.

SAAT KAÇTA GÖRÜNTÜLENEBİLECEK?

Atmosferle etkileşen meteor sayısı gece yarısından sonra daha fazla olacağından, gece yarısından sonra daha fazla akan yıldız gözlenebileceği söylenebilir.

Perseid meteor yağmuru müthiş bir görsel şölen oluşturdu
daha fazla video için
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