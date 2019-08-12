Perseid meteor yağmuru nedir? Perseid meteor yağmuru ne zaman ve saat kaçta başlayacak?
Saatte 60 göktaşının gökyüzünde yer değiştireceği Perseid meteor yağmuru, ağustos ayı içerisinde rahatlıkla gözlemlenebilecek. Ancak bu tarihte ay, dolunay evresinde olacağı için Perseid meteor yağmurunun görüntülenmesi biraz zor olacak. Peki, Perseid meteor yağmuru nedir? İşte, astronomi ile ilgilenen kişilerin merakla beklediği doğa olayı hakkında detaylı bilgiler
Perseid Meteor yağmuru, gök bilimi ile ilgilenen kişiler tarafından bu yıl da yakından izlenebilecek. Saatte 60 meteorun gözlemlenebileceği Perseid meteor yağmuru, insan gözü ile daha rahat görülebilecek. Peki, 12-13 Ağustos tarihlerinde görüntülenebilecek olan Perseid meteor yağmuru saat kaçta izlenebilecek? İşte, bu konu hakkında detaylı bilgiler
PERSEİD METEOR YAĞMURU NEDİR?
2019’un önemli göktaşı yağmurlarından biri olan Perseid göktaşı yağmuru 12-13 Ağustos’ta en yüksek etkinliğe ulaşıyor. Bu tarihte ışık kirliliğinden uzak bölgelerde saatte 60 göktaşı görülebilir. Göktaşlarının gökyüzünde ortaya çıktığı yeri, kuzeydoğu ufkunun üzerinde Kahraman (Perseus) Takımyıldızı’nda bulabilirsiniz. Ancak bu tarihte Ay dolunay evresine yaklaştığından göktaşlarının fark edilmesini zorlaştırabilir. Perseid göktaşı yağmuru, temmuz ayının sonu ile ağustos ayının ortası arasında etkinliğini devam ettirdiği için bu aralıkta Ay’ın yeniay evresine yakın olduğu zamanlarda göktaşlarını görmeyi deneyebilirsiniz.
METEOR YAĞMURU NASIL GÖZLEMLENİR?
Meteor yağmurları sönük, çok geniş uzay açıda gerçekleşen ve çok kısa süren gök olayları olduğundan, yoğun ışık kirliliğine maruz kalan şehir merkezlerinden iyi görülemezler. Bunlar hızlı ve rastgele gerçekleşen olaylar olduğundan, dürbün veya teleskop türü optik cihazlarla da gözlenmesi mümkün değildir. Bu gök olayının en iyi izlenebileceği yerler, ışık kirliliğinden uzak, açık alanlar olacaktır. Perseid yağmurunu izlemek için kullanılacak en iyi gözlemsel alet "insan gözü"dür. Ayrıca çok geniş açılı görüşe sahip (balık gözü lensli) kameralarla da kayıt yapılabilir.
SAAT KAÇTA GÖRÜNTÜLENEBİLECEK?
Atmosferle etkileşen meteor sayısı gece yarısından sonra daha fazla olacağından, gece yarısından sonra daha fazla akan yıldız gözlenebileceği söylenebilir.
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